黑白集／政治擾司法 許宗力溫水煮青蛙

上月司法節研討會，司法院長許宗力和法務部長蔡清祥大談解放軍 機擾台，說民眾對此似漸麻痺，有如「溫水煮青蛙」。當時外界質疑，許宗力有「政治引導司法」之嫌，踰越分寸。外界的擔心果然不假，沒幾天，就有檢察官 在一件共諜案的上訴案中，附上許宗力和蔡清祥的談話。你說這巧不巧？

司法節那天，除了許宗力和蔡清祥談話，總統府副秘書長黃重諺在受訪時也特地談到「某共諜案」，直批說「判太輕」。在許宗力、蔡清祥和黃重諺的前呼後應下，該件原本檢察官同意緩刑的共諜案，立馬變成要提起上訴。檢察官附上許宗力等的談話，擺明就是要二審法官「看著辦」。

檢察官對案件提起上訴，通常是以證據取捨、法律見解等論述為主；若認為法院判決有問題，大可好好說法論理爭取上級審支持。這次，檢方竟附上司法首長的談話，強調國安案件的重要性，看起來更像是拿許宗力對二審法官施壓。

許宗力與蔡清祥雖宣稱不介入具體個案，但他們任何的發言，都可能對檢察官或法官的偵審態度造成影響。這兩年，都沒有死刑案件的定讞或執行，即是最佳例證。當許宗力說民眾對解放軍機的麻痺是「溫水煮青蛙」時，他對司法官做的，又何嘗不是溫水煮青蛙？

蔡英文 高喊的司法改革，原來是這副德行！