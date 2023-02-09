總統立委初選 綠選將須簽學倫聲明 王鴻薇：自欺欺人

去年九合一大選期間，多位綠營政治人物論文涉抄襲被撤銷學位。民進黨 中執會昨天通過提案，未來要參加總統、立委初選者，須簽署「論文學位倫理聲明書」，並交審查小組進行相似度比對。民進黨主席賴清德 表示，民進黨已作為政治表率，提出機制解決黨內參政同志 可能涉及的論文問題，盼其他政黨跟進。

這項規範並非參加總統、立委初選者的所有學歷都會被審查小組檢驗，而是只檢驗初選登記的學歷；換言之，只要初選者不將有問題的學位登記，並不會受到這項機制約束。賴清德說，沒登記的學歷，自然無從處理。

民進黨秘書長許立明表示，這套機制適用範圍是在總統、立委參選人參加黨內初選時，未來將分三階段實施。第一階段，參選人要簽署論文學位倫理聲明書；第二階段，審查小組進行相似度比對，相似度超標則進入第三階段，專家學者組成的審查小組檢視論文內容引用程序是否完備，期間得請參選人協助說明。

賴清德指出，民進黨通過的機制將秉持三原則，首先是誠信原則，力求誠實、信用；第二是公平公正原則；第三是希望取得社會信任，得到民眾支持。他希望民進黨未來選舉，不再發生九合一大選時所發生的事情。

賴清德說，希望參政同志經此機制審核後，到大選時是禁得起檢驗的，盼能以誠信面對選民，讓選民有可靠的資訊來參考，也希望在民進黨建立機制後，其他政黨跟進，讓之後選舉回歸理性，不要在學位上打轉。

外界關注學倫機制是否溯及既往？對林智堅、鄭文燦等人論文事件的態度？賴清德表示，「他已經被取消學位了」，無進一步表態。

據了解，昨天中執會氣氛微妙，因為這波論文風暴掃到的候選人遍及各派系，平時習慣開砲的中執委也顯得安靜，日前被台大認定論文抄襲的行政院副院長鄭文燦更巧合地迴避中執會，最後預計會引發爭議的學倫機制提案只修改部分文字就通過。

據透露，有幕僚提醒學倫機制將在黨內造成震盪，恐怕利弊相隨，但賴清德堅持釐清學倫問題，不希望論文案再成為下一次選舉提款機。

國民黨立委王鴻薇則表示，民進黨此舉「自欺欺人」，只為「幫賴清德解套」；還在「戰清白」的林智堅，遭撤銷論文的民進黨立委蔡適應、行政院副院長鄭文燦如果參選，民進黨如何處理？算不算審查通過？

民眾黨秘書長周台竹認為，民進黨能做規範「是好事」。時力主席陳椒華表示，論文抄襲是非常差勁的示範，民進黨過去以全黨護一人，希望記取教訓。