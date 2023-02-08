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佛光山弔唁被問是否選2024 郭台銘：佛門聖地不打誑語

記者陳弘逸／高雄8日電
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻子曾馨瑩到佛光山弔唁。（記者劉學聖／攝影）
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻子曾馨瑩到佛光山弔唁。（記者劉學聖／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘被外界視為角逐2024總統大位的熱門人選之一，今天偕妻子曾馨瑩到佛光山弔唁；被媒體追問參選總統一事，郭回說，服務人民有很多種方式，也不計較任何方式，老實講，還沒做最後的決定。

郭台銘舉例，像星雲大師燃燒自己照亮社會慈悲為懷的觀念，很多台灣人，也很多宗教團體有這樣的觀念，這是社會很大的安定力量，為什麼有那麼多信眾，這是很重要的。

郭台銘說，真正要解決問題的不是宗教、信仰，是這個政府，需要給老百姓希望、歡喜、方便及未來，「這些我要看看政府有沒有這個決心，能夠做到這點」。

郭還說，若這個政府沒有決心能做到，真正做決定的不是他，而是台灣，需要希望、看到未來的2300萬同胞的選擇。「我不一定要拘泥任何形式，但希望2300萬老百姓要能看清楚，你的選擇你的希望，是誰能帶來選擇、希望，你就往那個地方去想」。

治癒星雲大師生前對促進兩岸關係貢獻大，國民黨要蔡政府專案開放大陸信徒或宗教界來台弔唁；對此，郭台銘並未正面回應，只說剛從美國回來帶著沉重的心情，來送大師圓寂最後一程，跟他有佛緣，也是因伽藍殿，在佛門聖地不打誑語，「有機會找時間一定會給大家報告，我一定會選擇最適合為老百姓做事的方式來做出我的決定，不會拘泥任何形式」。

鴻海集團創辦人郭台銘偕妻子曾馨瑩到佛光山弔唁。（記者劉學聖／攝影）
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻子曾馨瑩到佛光山弔唁。（記者劉學聖／攝影）

郭台銘 星雲大師 國民黨

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