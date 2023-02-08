佛光山弔唁被問是否選2024 郭台銘：佛門聖地不打誑語

鴻海集團創辦人郭台銘偕妻子曾馨瑩到佛光山弔唁。（記者劉學聖／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘 被外界視為角逐2024總統大位的熱門人選之一，今天偕妻子曾馨瑩到佛光山弔唁；被媒體追問參選總統一事，郭回說，服務人民有很多種方式，也不計較任何方式，老實講，還沒做最後的決定。

郭台銘舉例，像星雲大師 燃燒自己照亮社會慈悲為懷的觀念，很多台灣人，也很多宗教團體有這樣的觀念，這是社會很大的安定力量，為什麼有那麼多信眾，這是很重要的。

郭台銘說，真正要解決問題的不是宗教、信仰，是這個政府，需要給老百姓希望、歡喜、方便及未來，「這些我要看看政府有沒有這個決心，能夠做到這點」。

郭還說，若這個政府沒有決心能做到，真正做決定的不是他，而是台灣，需要希望、看到未來的2300萬同胞的選擇。「我不一定要拘泥任何形式，但希望2300萬老百姓要能看清楚，你的選擇你的希望，是誰能帶來選擇、希望，你就往那個地方去想」。