特權出境？ 國安會秘書處長爆咆哮機場

時代力量立委邱顯智昨說，他接獲檢舉，國安會秘書處長王涵江在春節期間攜眷前往馬來西亞旅遊，在核准出境日前就搭機離境，甚至與機場 的移民 署官員發生爭執，國安會、移民署應立即啟動內部行政調查，監察院應主動介入調查。總統府昨表示，國安會將依規定處理、檢討，並向相關單位及負責人員致歉。

邱顯智說，國家機密保護法明定，涉密人員出境應經服務機關、機關首長或其授權之人的核准，但他的辦公室接到匿名投訴，有國安高層在春節期間攜眷出國旅遊，因出國申請日期有落差，在出關查驗時與現場人員發生爭執，甚至咆哮、拍桌。該高層人員要在1月22日至26日出國旅遊，已取得長官核准，要搭乘1月22日零時15分班機，該人員想在1月21日晚間10時至11時期間出關登機，在出關查驗時遭移民署人員攔下。

邱也說，此時移民署國境事務大隊大隊長正好在現場巡視，經過大隊長協助處理，該名高層的護照先蓋上1月22日的出境章，順利在晚間11點40分登機，並囑咐現場人員零時過後再將出境資料輸入電腦。

邱顯智指出，該班次飛機實際的起降時間比預期提前22分鐘，早在1月21日晚間11時53分就離開閘口起飛，國安會與移民署雙雙知法犯法，放任國安會秘書處長憑藉權勢耍官威。

不過，總統府發言人林聿禪表示，經向航空公司確認，該班機出發時間確為22日凌晨零時許，並無提前離境。

林聿禪說，經過調查，該人員因未至核准的22日出境時間，而未被放行，並與工作人員爭執。國安會除依規定處理、檢討，並向相關單位及負責人員表達歉意。

林聿禪指出，針對媒體報導王員涉有對海關執勤人員「拍桌咆哮」等行徑，王員身為國家公務人員，國安會將行政調查，若相關指控屬實，將依規定懲處。