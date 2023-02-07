我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

連戰新書發表：兩岸應政治對話

記者劉宛琳／台北7日電
高雄市前市長韓國瑜（中）2019年參選總統時，在前副總統連戰（右二）舉辦的「台商後援會」上與國民黨主席吳敦義（右一）、國民黨榮譽主席連戰（右二）、前總統馬英九（左二）、台企聯榮譽會長王屏生（左一）同台造勢。（本報資料照片）
高雄市前市長韓國瑜（中）2019年參選總統時，在前副總統連戰（右二）舉辦的「台商後援會」上與國民黨主席吳敦義（右一）、國民黨榮譽主席連戰（右二）、前總統馬英九（左二）、台企聯榮譽會長王屏生（左一）同台造勢。（本報資料照片）

前副總統連戰7日在蔣經國圖書館舉行由天下文化出版的「連戰回憶錄」新書發表會，藍營大咖眾星雲集，前總統馬英九、立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜皆受邀前往。除了連戰等各方致詞將聚焦兩岸議題外，上述出席人員與總統大選息息相關，屆時也將引爆話題。

這是韓國瑜去年投票日結束後首度參加媒體公開活動。不過，韓國瑜表示，他是參加活動，會向大家拜個晚年，但不方便接受媒體採訪。

連戰在新書中表示，兩岸應該推動「政治對話」，追求最終和平。連戰強調，兩岸的政治難題，無法完全從國際介入得以解決，關鍵還是兩岸之間務實的面對，政治現狀的維持需要有彼此都是中國人的認同，否則現狀的改變，兩邊是一點一滴在進行，終會有擦槍走火引爆點。

連戰對兩岸和平發展的推動與建構提出四點體認：一，這不僅僅是兩岸高層領導人個別所能決定；二，這不僅僅是兩岸任何政黨的歷史任務及責任；三，這不是國際關係的強權所能干預和阻撓；四，最關鍵的是這是一個應訴諸於兩岸人民的意志與決心的課題。

連戰認為，兩岸不能迴避政治問題，這是執政者的責任；兩岸關係如果不能在建構「和平協議架構」上有所思考與對話，會增添更多負面的變數。連戰說，將來兩岸面臨和平協議中的重大課題，包括「結束敵對狀態」、「兩岸政治定位」、「台灣的國際參與」，以及「中華民國存在的事實」等，都應在條件成熟的情況下展開對話與協商，才是掌握兩岸發展所預期的最重大戰略目標。

韓國瑜 中華民國 馬英九

上一則

小三通未納「台商中轉」 陳建仁：滾動檢討

下一則

AIT處長孫曉雅拜會 蔣萬安盼加深合作

延伸閱讀

連戰怎麼追到連方瑀？連勝文：一見鍾情 後來就搞定了

連戰怎麼追到連方瑀？連勝文：一見鍾情 後來就搞定了
連戰今辦新書發表會 韓國瑜、馬英九、王金平罕見同場

連戰今辦新書發表會 韓國瑜、馬英九、王金平罕見同場
朱立倫：只考慮自己的黨 大選不會成功

朱立倫：只考慮自己的黨 大選不會成功
發文弔星雲大師 韓國瑜：世界上有3種人值得敬仰

發文弔星雲大師 韓國瑜：世界上有3種人值得敬仰

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷