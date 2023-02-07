對陸「3大國安破口」 藍點名鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬

國民黨7日舉行「台灣對陸三大國安破口：鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬」記者會。（圖：國民黨提供）

民進黨 立院黨團幹事長鄭運鵬6日批評國民黨 副主席夏立言訪陸規畫，國民黨今舉行「台灣對陸三大國安破口：鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬」記者會，桃園市議員凌濤指出，鄭運鵬曾以「中國台灣」國籍向對岸申請專利並與三大國企合作，號稱「中國鵬」竟有臉批評國民黨？國民黨的「重要任務」跟去年一樣，是保護台商、台生、台胞權益，鄭運鵬的任務難道是跟中共國企做生意狠賺人民幣？他在自己傷口上撒鹽，讓國民黨非常詫異。

凌濤指出，鄭運鵬與對岸有千絲萬縷的關係，在2008年以「鷗業公司」為名義、自己是頭號發明人，以「中國台灣」國籍向對岸申請專利並與三大國企合作，其專利內容大幅引用被美國制裁、具有中國大陸軍方背景的中興、華為的大量專利。鄭運鵬昨說如果中國大陸的氣球飄到台灣應該打下來，但是面對自己去大陸做生意就可以，不管其他台商死活的政客如鄭運鵬自己，也應該要打下來。

凌濤表示，中國大陸對台灣的野心、侵略絕對不是只有氣球而已，他們會滲透台灣的假訊息、情治系統。國民黨去幫助台商，民進黨卻去玩樂，行政院副院長鄭文燦和陸委會副主委梁文傑是法院認證的酒店咖，他們曾於2011年5至6月間涉足澳門 高檔酒店「九號會所」，法院認證兩人花費約台幣160萬元（約5.3萬美元），這麼貴有什麼特殊的服務？只有鄭梁兩人知道。而且在澳門酒店如此龍蛇混雜的地方消費，他們難道沒有被情治系統滲透嗎？

凌濤說，9年後鄭文燦又去「88會館」，難道對「數字會館」情有獨鍾？鄭文燦、梁文傑和鄭運鵬，是否才是台灣國安最大的破口？台灣國安單位應盡速調查，不要讓不適任的官員待在位置上。

發言人楊智伃表示，民進黨新任主席賴清德上任後把民進黨的「抗『中』保台」髮夾彎變成「和平保台」，請問民進黨團有沒有跟民進黨中央做溝通？呼籲鄭運鵬別躲在虛擬世界中，民進黨九合一大選大敗，台灣人民已經做出了選擇，民進黨還看不清現在台灣人民需要的是和平、溝通、對話？民進黨看不到對岸的台生、台胞、台商需求，只活在自己世界，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，如果民進黨再繼續精神分裂，人民只能在2024再度下架民進黨。