論文案插曲 蔡英文、彭文正聲請調閱法庭錄影獲准

媒體人彭文正。（本報資料照片）

媒體人彭文正提民事訴訟要求確認蔡英文 總統英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，案件開庭結束，彭委任律師張靜拍桌痛罵法官「混蛋」，被法院依妨害公務罪嫌告發，並依違反律師倫理規範移送懲戒；彭文正為維護張靜法律利益，聲請交付法庭錄音、錄影光碟，蔡英文也聲請調閱，台北地方法院裁准雙方聲請。

彭文正聲請指出，法院去年12月23日判他敗訴，並在當天記者會發布將張靜以侮辱公務員罪嫌移送台北地檢署，另以違反律師倫理規範移送台東地檢署、台東律師公會、全國律師聯合會懲戒。

彭文正認為去年11月29、30日言詞辯論時間長達五個多小時，難憑當事人記憶與筆錄詳細核之，且筆錄均委外轉譯法庭錄音方式製作，許多段落經過編輯組合、未依發言順序轉譯為文字，或有漏未記載，許多言論顯然筆錄記載與事實不符。

另外，蔡英文也聲請調閱二天言詞辯論期日的法庭錄音、錄影光碟，聲請理由是為了確認委外轉譯法庭錄音製作筆錄是否確實，另因彭文正在自身頻道以「被告訴訟代理人連元龍律師於當日開庭對其爆粗口、問候其母親，係公然侮辱，要求連元龍律師當庭對其道歉」為題材宣傳，也影響她的名譽，為維護聲請人利益，聲請交付法庭錄音、錄影光碟。

法院認為彭文正、蔡英文是案件當事人，期間內提出聲請並說明理由，都裁准交付法庭錄音、錄影光碟，但不得散布、公開播送內容。

此外，國民黨 立委王鴻薇去年擔任台北市議員時，爆料欲參選桃園市長的前新竹市長林智堅 ，其中華大學碩士論文涉嫌抄襲竹科管理局研究報告，遭林控告加重誹謗。台北地檢署認為王鴻薇當時有提供林的論文和研究報告內容供外界比對，林的中華大學碩士學位也確因論文抄襲被撤銷，王爆料有所本，昨將她不起訴。

另外，竹科管理局也已在去年底和今年初，具狀向新竹地方法院及新竹地檢署，提出林智堅涉嫌侵害竹管局智慧財產權的民、刑事相關告訴。