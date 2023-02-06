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連戰今辦新書發表會 韓國瑜、馬英九、王金平罕見同場

記者劉宛琳／台北即時報導
高雄市前市長韓國瑜（中）2019年參選總統時，在前副總統連戰（右二）舉辦的「台商後援會」上與國民黨主席吳敦義（右一）、國民黨榮譽主席連戰（右二）、前總統馬英九（左二）、台企聯榮譽會長王屏生（左一）同台造勢。（本報資料照片）
高雄市前市長韓國瑜（中）2019年參選總統時，在前副總統連戰（右二）舉辦的「台商後援會」上與國民黨主席吳敦義（右一）、國民黨榮譽主席連戰（右二）、前總統馬英九（左二）、台企聯榮譽會長王屏生（左一）同台造勢。（本報資料照片）

前副總統連戰7日在蔣經國圖書館舉行由天下文化出版的「連戰回憶錄」新書發表會，藍營大咖眾星雲集，前總統馬英九、立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜皆受邀前往。除了連戰等各方致詞將聚焦兩岸議題外，上述出席人員與總統大選息息相關，屆時也將引爆話題。

這是韓國瑜去年投票日結束後首度參加媒體公開活動。不過，韓國瑜表示，他是參加活動，會向大家拜個晚年，但不方便接受媒體採訪。

連戰在新書中表示，兩岸應該推動「政治對話」，追求最終和平。連戰強調，兩岸的政治難題，無法完全從國際介入得以解決，關鍵還是兩岸之間務實的面對，政治現狀的維持需要有彼此都是中國人的認同，否則現狀的改變，兩邊是一點一滴在進行，終會有擦槍走火引爆點。

連戰對兩岸和平發展的推動與建構提出四點體認：一，這不僅僅是兩岸高層領導人個別所能決定；二，這不僅僅是兩岸任何政黨的歷史任務及責任；三，這不是國際關係的強權所能干預和阻撓；四，最關鍵的是這是一個應訴諸於兩岸人民的意志與決心的課題。

連戰認為，兩岸不能迴避政治問題，這是執政者的責任；兩岸關係如果不能在建構「和平協議架構」上有所思考與對話，會增添更多負面的變數。連戰說，將來兩岸面臨和平協議中的重大課題，包括「結束敵對狀態」、「兩岸政治定位」、「台灣的國際參與」，以及「中華民國存在的事實」等，都應在條件成熟的情況下展開對話與協商，才是掌握兩岸發展所預期的最重大戰略目標。

韓國瑜 中華民國 馬英九

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