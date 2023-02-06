林智堅抄襲案 王鴻薇：竹科已提告

新竹市前市長林智堅的中華大學、台大碩士論文均遭認定抄襲，學位雙雙被撤銷，林智堅不服向教育部提訴願，日前遭教育部駁回。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅 中華大學、台大碩士論文均遭認定抄襲並被撤銷學位，林智堅不服，向教育部 提訴願，但對中華大學的訴願案日前已遭駁回。國民黨 立委王鴻薇昨在臉書爆料，林智堅在中華大學碩士論文中抄襲竹科管理局報告，竹科管理局已提出告訴，要求林智堅向她、中華大學及全國人民道歉。

王鴻薇表示，她上任立委後，馬上與竹科管理局聯繫，針對林智堅中華大學論文抄襲竹科管理局報告內容一案，要求竹科管理局一定要在時限內提告，避免讓林智堅躲過應有的法律追訴。她已收到竹科管理局具體回覆表示，已分別於去年12月30日向新竹地方法院遞交民事起訴狀，及今年1月3日向新竹地檢署提出刑事告訴狀，提告確定。

王鴻薇說，這次教育部審議委員報告，指名林智堅確實存在抄襲情事、竹科研究報告完成早於林智堅的論文、竹科研究報告非由林智堅撰寫或為主要執筆人；林智堅在她揭發論文時，第一時間不是認錯、檢討，而是對她提告加重誹謗，如今中華大學案塵埃落定，她所言句句屬實，沒有誣賴、抹黑，林智堅卻用法律的手段，企圖遮掩事實，阻止她繼續揭發真相，「我要鄭重請林智堅先生，向我、以及你的母校中華大學和全國人民道歉」。

竹科管理局副局長陳淑珠昨天表示，針對科管局曾委託中華大學執行的研究案合約，依法，科管局擁有智財權，因此已在日前分別向新竹地方法院及新竹地檢署提出民事起訴狀及刑事告訴狀；對於案情不便多做說明，關於林智堅的侵權情事「將待司法釐清，一切依法處理」。

據了解，竹科管理局是針對「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」委辦案的違約及侵權情事提出告訴，因林智堅涉嫌在攻讀中華大學碩士學位期間，以此委託案報告作為論文抄襲，其行為涉嫌侵犯竹科管理局的智財權。

國科會昨也證實，有關「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」委辦案違約及侵權情事，新竹科學園區管理局已依法處理，且已進入司法程序，但基於偵查不公開，對案情無進一步說明。