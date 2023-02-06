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新聞評論／柯文哲應該以哪個宋楚瑜為借鑑？

聯合報社論
為不讓非綠陣營分裂，宋楚瑜（左）2004年擔任連戰（右）副手、促成「國親合作」與「連宋配」。（本報資料照片）
為不讓非綠陣營分裂，宋楚瑜（左）2004年擔任連戰（右）副手、促成「國親合作」與「連宋配」。（本報資料照片）

隨著2024戰鼓響起，民進黨主席賴清德已經就位，非綠陣營群雄還在觀望，其中台灣民眾黨主席柯文哲的動向，也備受關注。儘管九合一選舉成績遠不如預期，柯文哲仍認為民眾黨的民調「逐步上升」，又說會研究如何不重蹈親民黨等第三勢力覆轍。其實從國家未來、政黨存續和個人政治前景等各個面向看，比較親民黨與民眾黨的發展歷程，並參考「宋楚瑜經驗」，柯文哲應有所得。

民眾黨成立後，在2020年首次參與的立委選戰裡，區域立委全軍覆沒，僅靠政黨不分區分配到5席，勉強維持「第三大黨」位置；去年九合一選舉，民眾黨在最能反映基層實力的縣市議員部分，僅取得14席。雖在藍綠兩大黨之外居首，但與兩黨差距甚大。

至於親民黨，2001年首次參與立委選戰，即獲得46席，不但與民進黨、國民黨形成「三黨不過半」的鼎足之勢，近三成的得票率，也非今日民眾黨可比；兩個月後的2002年縣市議員選舉，親民黨也斬獲49席，遠勝此次初試啼聲的民眾黨。事實上，親民黨是宋楚瑜在2000年總統大選後成立的，那次大選宋楚瑜得票率還超過國民黨，位居第二。換言之，若以「第三勢力」的含金量來看，當時的親民黨遠勝今日的民眾黨。柯文哲現在僅以「民眾黨民調上升，其他政黨下降」做判斷，並不切實際。

親民黨成立初期，即發現「非綠陣營分裂，民進黨得利」的鐵律；因此儘管宋楚瑜聲勢還高，仍在2004年擔任連戰副手、促成「國親合作」與「連宋配」。後來因三一九槍擊案，連宋配以些微票數惜敗，則可進一步證明，即便非綠陣營整合，都未必能勝，何況是分裂？

誠然，此後親民黨發展每況愈下。但其中很大因素，是連宋配敗選後，親民黨在政黨立場上搖擺不定，時而推動與國民黨合作甚至合併，復又與當時執政的民進黨暗通款曲，屢傳「橘子綠了」。此一搖擺，讓黨內戰將陸續出走，親民黨則被掏空。此後宋楚瑜一再參選，也一再落選，親民黨終遭泡沫化。

由此觀之，柯文哲若參選總統，無論是來自個人政治企圖心，或希望藉由參選帶動民眾黨立委選情，其思考模式與做法，應慎勿落入宋楚瑜2006年參選台北市長、此後更三次參選總統的「為選而選」覆轍。

曾經「墨綠」的柯文哲，是在民進黨支持下首次當選台北市長；但也在與民進黨合作過程中，清楚看見民進黨執政本質，就是毫無節制的濫權，而這正是必須政黨輪替的理由。認清此一事實，柯文哲就當知在戰略選擇上，政黨輪替才是第一優先。

柯文哲曾與親民黨合作，並且聘宋楚瑜為首席市政顧問；其身邊大將黃珊珊，亦自親民黨而來。如要做為借鏡，宋楚瑜是柯文哲的最佳參考。2000年的宋楚瑜告訴柯文哲，非綠陣營的分裂分票，就是保送民進黨勝選；2004年的宋楚瑜，則是告訴柯文哲，一旦目標確立，則「成功不必在我」。但如果柯文哲誤判情勢，自認手中籌碼滿滿，就自抬身價；或者高估政黨實力，決定「為選而選」，那就是仿效2006年後無役不與，卻搖擺不定，以致逐漸邊緣化的宋楚瑜和親民黨。要選擇哪個宋楚瑜當作借鑑，答案應該很清楚。

對於非綠陣營的整合，柯文哲說應著眼「怎麼做對台灣好」；站在政黨立場，柯文哲則理應為民眾黨謀求政治版圖最大化。但「怎麼做對台灣好」和「政治版圖最大化」孰輕孰重，才是柯文哲現在應該思考的重點。

柯文哲 民進黨 國民黨

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