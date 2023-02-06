朱立倫：只考慮自己的黨 大選不會成功

朱立倫（右二）到雲林參加新春團拜，議長沈宗隆（右一）突挺朱選總統。（記者黃于凡／攝影）

國民黨 主席朱立倫昨天到雲嘉參加新春團拜，雲林縣議長沈宗隆當面力挺朱參選總統，朱表示，無論對國際、兩岸立場，都是以「為百姓拚好日子」為出發點，愛台灣就是國民黨的路線，為百姓拚好日子就是國民黨的主張，明年大選只考慮自己的黨不會成功，應以大局、政黨、國家發展為主，團結一致才能勝利成功。

朱立倫昨早由組發主委許宇甄陪同到國民黨雲林縣黨部參加新春團拜，沈宗隆當著朱立倫的面，力挺朱參選總統，肯定在國民黨最艱辛時，朱勇於承擔扛下全黨，朱面對突如其來的肯定，微笑致意。

沈宗隆表示，目前檯面上看來，新北市長侯友宜 聲量雖高，但他認為是民進黨在幫侯灌聲量，不能因此認為侯民調 高、會當選，要以韓國瑜作為前車之鑑，看清侯在南部沒有選票和資源，國民黨必須團結，已沒有分裂的本錢，以朱立倫學經歷、個人資歷完整，能夠承擔國民黨重責大任，是很合適的總統候選人，朱在國民黨最艱難的時候，每個月需借3000萬元，朱仍勇於承擔責任，能力，氣魄都值得肯定。

朱立倫說，現階段國民黨就是全力為3月4日南投的補選，林明溱是最優秀參選人，需要靠大家團結努力這一仗打好；接下來3月4日後，就來討論包括總統跟立委選舉，大家請放心，一定會團結努力推出最好最強人選，無私無我的團結勝選。

朱立倫昨下午到國民黨嘉義市黨部參加新春團拜，嘉義市長黃敏惠表示，曾有深綠人士告訴她，若知道她會贏這麼多就不會投給她，她聽了蠻警惕的，所以國民黨不能因此自滿，因為還要繼續深耕努力。