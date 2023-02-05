網紅「谷阿莫」參選時力委員 中國質疑台獨 微博B站被封

YouTuber谷阿莫登記參選時代力量決策委員。(圖：上行娛樂提供)

時代力量即將舉行第4屆決策委員選舉，除了現任3名立委及地方黨公職人員參選以外，本名仲惟鼎的YouTuber「谷阿莫」也在參選名單之內，仲惟鼎在參選政見寫下改革方針，他表示，未來不排除參選時力黨主席。

不料「谷阿莫」還未選上，他在中國具有大量粉絲的微博 和B站帳號已先被封。

根據時代力量選舉委員會規畫，2月4日由選舉委員會抽號次、發布正式選舉公告（候選人名單及號次），2月9日至11日為投票 階段，2月12月先由官方網站自動顯示票數統計結果，再由選舉委員會發出選舉結果公告。

仲惟鼎在選舉公報指出，自己會參選決策委員目的，是要找出造成時代力量衰敗的原因，並且以個人的新媒體力量，認真監督提醒上位者，他在選上決策委員後將要求改革，如果有好的領導者就出來帶領大家，如果沒有則不排除參選黨主席。

觀察者網的標題稱，網紅「谷阿莫」被曝參選「台獨」政黨時代力量決策委員，但谷阿莫本人至今未在社交媒體上公布此事。

報導稱，資料顯示，「谷阿莫」自我認證為「X分鐘看完XX電影 」系列短片的原創者，他自2014年起以在幾分鐘內講解電影內容、並重制影片在網路爆紅，他Youtube頻道的粉絲量目前高達202萬。

「谷阿莫」在中國的社交媒體平台上也同樣很火，他的B站粉絲數達237.7萬，播放數達6.4億；在微博平台，「谷阿莫」的粉絲數量也高達1178.4萬。