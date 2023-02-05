我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奪走哈利第一次的女人出面了 曝更多激情細節

霍建華女兒正面照流出 林心如怒了：尊重隱私很難嗎

網紅「谷阿莫」參選時力委員 中國質疑台獨 微博B站被封

記者林銘翰／台北即時報導
YouTuber谷阿莫登記參選時代力量決策委員。(圖：上行娛樂提供)
YouTuber谷阿莫登記參選時代力量決策委員。(圖：上行娛樂提供)

時代力量即將舉行第4屆決策委員選舉，除了現任3名立委及地方黨公職人員參選以外，本名仲惟鼎的YouTuber「谷阿莫」也在參選名單之內，仲惟鼎在參選政見寫下改革方針，他表示，未來不排除參選時力黨主席。

不料「谷阿莫」還未選上，他在中國具有大量粉絲的微博和B站帳號已先被封。

根據時代力量選舉委員會規畫，2月4日由選舉委員會抽號次、發布正式選舉公告（候選人名單及號次），2月9日至11日為投票階段，2月12月先由官方網站自動顯示票數統計結果，再由選舉委員會發出選舉結果公告。

仲惟鼎在選舉公報指出，自己會參選決策委員目的，是要找出造成時代力量衰敗的原因，並且以個人的新媒體力量，認真監督提醒上位者，他在選上決策委員後將要求改革，如果有好的領導者就出來帶領大家，如果沒有則不排除參選黨主席。

觀察者網的標題稱，網紅「谷阿莫」被曝參選「台獨」政黨時代力量決策委員，但谷阿莫本人至今未在社交媒體上公布此事。

報導稱，資料顯示，「谷阿莫」自我認證為「X分鐘看完XX電影」系列短片的原創者，他自2014年起以在幾分鐘內講解電影內容、並重制影片在網路爆紅，他Youtube頻道的粉絲量目前高達202萬。

「谷阿莫」在中國的社交媒體平台上也同樣很火，他的B站粉絲數達237.7萬，播放數達6.4億；在微博平台，「谷阿莫」的粉絲數量也高達1178.4萬。

騰訊新聞與「青蜂俠」報導，「谷阿莫」的微博和B站等兩個平台今天突被封禁，微博帳號呈現「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」；B站則是「該帳號封禁中」。

網紅「谷阿莫」的大陸微博帳號擁有1176萬粉絲，但疑因被指參選「台獨」政黨委員，...
網紅「谷阿莫」的大陸微博帳號擁有1176萬粉絲，但疑因被指參選「台獨」政黨委員，其帳號已被封。（取材自微博）

微博 電影 投票

上一則

氣球引燃美中外交風暴 學者：麥卡錫訪台可能性大增

延伸閱讀

霍建華6歲女兒正面照流出 林心如怒了：尊重隱私很難嗎

霍建華6歲女兒正面照流出 林心如怒了：尊重隱私很難嗎
中國教授發文鼓吹攻台 留言區不同調：你兒孫先上

中國教授發文鼓吹攻台 留言區不同調：你兒孫先上
當爸後首發微博 胡歌曬代言先賺錢

當爸後首發微博 胡歌曬代言先賺錢
怎麼了？前中國外交部發言人趙立堅妻子 突然清空微博

怎麼了？前中國外交部發言人趙立堅妻子 突然清空微博

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)

台灣21歲女除夕猝死家中 慘遭5愛犬啃咬

2023-01-28 16:34
一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。示意圖非當事人。（取材自Ingimage）

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題在她身上

2023-01-31 21:29
旅居歐洲的婦人利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助，無損摘下母親送給她的珍貴翡翠金戒。圖／消防局提供

台消防員「這一招」聲名遠播 有人遠從法國登門求助

2023-01-29 11:35
Google首頁29日以塗鴉（Google Doodle）推出製作珍奶的互動遊戲。（圖取自Google網頁google.com）

珍珠奶茶登Google首頁 一日限定互動遊戲快去玩

2023-01-29 09:08

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落