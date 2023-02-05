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朱立倫、賴清德 先安內才能攘外

記者 林縉明、程遠述
國民黨主席朱立倫。(記者黃仲裕／攝影
國民黨主席朱立倫。(記者黃仲裕／攝影

面對2024立委選舉同室操戈，藍綠分別喊出「協調式初選」與「全民調初選」，2024大戰當前，賴、朱勢必先安內才能攘外。

民進黨去年九合一選舉慘敗，讓明年總統及立委大選拉警報，不少尋求連任的資深立委都有危機意識，當賴清德定調「公平初選」，沒有保障現任立委，民進黨內立委初選競爭也提前開打。

老是「唱反調」的民進黨台北市立委高嘉瑜、何志偉被深綠支持者痛罵「背骨仔」，甚至不惜挺台灣基進參選人，也要下架高嘉瑜，就連民進黨具優勢的士林、大同選區，綠營支持者也揚言一定會推人選跟何志偉拚初選，黨內初選如果被深綠「尾巴搖狗」，未必有利大選。

在台南市，民進黨參選人都搶著要跟賴清德沾上邊，有意參選台南第一選區立委初選的郭貞慧、尋求立委連任的賴惠員，不約而同都打出「賴清德牌」，成為另類的「賴系內戰」。

國民黨在九合一選舉勝出，對重返執政磨刀霍霍，卻再次陷入立委初選紛爭。國民黨台北市議員徐巧芯喊出「世代交替」，要挑戰老將費鴻泰，但一句「神擋殺神、佛擋殺佛」，幾乎一秒惹怒資深同仁，在世代交替前先引爆世代嫌隙，為未來整合埋伏筆。

不只台北市參選爆炸，國民黨重新贏回朱立倫的桃園故鄉，也傳出多人磨刀霍霍，儘管朱立倫、新北市長侯友宜等藍營大咖都高舉「團結牌」，但黨內廝殺恐在所難免。

2024總統、立委同日開戰，內外交迫，對賴清德和朱立倫都是一大考驗。

民進黨主席賴清德。(本報資料照片)
民進黨主席賴清德。(本報資料照片)

民進黨 賴清德 國民黨

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