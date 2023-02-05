立委選戰 綠遍地內戰 藍掀世代交替

民進黨立委高嘉瑜尋求連任恐腹背受敵。(本報資料照片)

備戰2024立委選舉，民進黨 主席賴清德 拋出公平初選後，泛綠自家人將由南戰到北；國民黨 主席朱立倫喊出團結勝選，但年輕世代卻掀起世代交替的鍋蓋。

賴清德多次強調2024一定有「公平初選」，深綠選區可能成為同室操戈火藥庫。據了解，民進黨在全台至少超過10個立委選區將出現挑戰者，台南、高雄是泛綠大票倉，不僅民進黨自家人內戰，台灣基進也磨刀霍霍，大小綠競合箭在弦上；老是「唱反調」的民進黨台北市立委高嘉瑜、何志偉更成為箭靶，黨內外挑戰者欲除之而後快。

民進黨最快3月啟動黨內總統與立委提名初選作業，但賴清德「本命區」台南立委初選戰鼓已響。台南市觀旅局長郭貞慧日前請辭，宣布投入第一選區黨內初選，挑戰現任立委賴惠員，被認為是開出綠營初選第一槍，地方也傳聞前議長郭信良可能加入。

民進黨嘉義縣立委陳明文有意交棒給兒子陳冠廷，地方傳甫卸任的中埔鄉鄉長李碧雲有意參選；嘉義市方面，正國會已放話，將派人挑戰現任立委王美惠。

台中市立委黃國書曾宣布退黨、屆滿後不連任，但地方盛傳黃國書有意爭取立委連任，議員江肇國、黃守達也可能出馬。

戰火從南燒到北，尋求連任的高嘉瑜恐腹背受敵，不僅國民黨台北市議員李彥秀、游淑慧可能參選，基層也勸進台北市前副市長黃珊珊參戰；綠營地方人士坦言，不少支持者有意支持基進黨北市黨部主委吳欣岱，目標「下架高嘉瑜」。

曾被黨內人士罵「死小孩」的何志偉說，民進黨是民主政黨，有挑戰者再正常不過，他的團隊會繼續在基層努力，拚經濟也顧民生。

民進黨新北市黨部主委何博文去年放棄議員連任，黨內判斷，何投入板橋區立委初選機率高，要挑戰板橋現任立委羅致政或張宏陸尚未決定。新北市前議員李坤城瞄準三重立委，議員彭佳芸地方參選聲浪也不小。

高雄鳳山區，也傳出地方勸進市議員林志鴻挑戰現任立委許智傑。許智傑表示，尊重初選機制，如果面臨挑戰，他有信心但也會小心，爭取選民支持。

而國民黨台北市議員徐巧芯率先拋出爭取北市松山、信義區立委席次，挑戰黨內資深立委費鴻泰，掀起黨內「世代交替」風潮，多名市議員也跟進宣布參選立委。藍營人士表示，「全民調初選」勢在必行。

國民黨台北市議員游淑慧、張斯綱、徐弘庭近日陸續宣布投入黨內北市立委初選，國民黨台北市前議員羅智強也傳出將戶籍遷回大安區。

藍營人士說，徐巧芯表態開出第一槍後，許多國民黨台北市議員也都想跟進。

台北市第六選區大安區向來是藍大於綠，在立委林奕華接任台北市副市長後暫時出缺，藍營有意挑戰的不少，包含曾經在該區議員選舉拿過高票的羅智強。

曾操盤立委選戰的地方黨務人士表示，不只藍營現任選區，內湖南港、中正萬華也有不少人有意爭取，一定要初選，才能減少爭議、促進團結。

藍營人士也說，過去曾有初選，徐弘庭、立委王鴻薇都參與過，是相對有效的機制，如果3月底開始受理、接著舉行民調，時間都足夠，不過還是要等黨中央做最後決定，較艱困選區如士林大同，藍營也不會缺席，會尋覓適合人選。