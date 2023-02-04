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四接若東移 航港代表：恐滅基隆港

記者游明煌、吳淑君／基隆4日電
四接東移案靠近基隆港港嘴，外界憂心影響基隆港商船進出且有安全疑慮，台電委外作出報告認為安全無虞，但航港代表均不認同。(記者許正宏／攝影)
四接東移案靠近基隆港港嘴，外界憂心影響基隆港商船進出且有安全疑慮，台電委外作出報告認為安全無虞，但航港代表均不認同。(記者許正宏／攝影)

台電擬在基隆協和電廠附近蓋第四天然氣接收站，新版本位址接近基隆港嘴，引發船隻安全疑慮；台電委外做「真時操船模擬」及「平面遮蔽水工模型試驗」，昨舉行閉門的第三方驗證會議，結論認為三種商船及液化天然氣（LNG）載運船都可安全進出港口；但航港代表認為，試驗把情況理想化，砲轟四接方案「恐有滅港之虞，對台灣的經貿發展將造成核彈級傷害。」

基隆市船務代理公會、基隆市輪船公會、基隆市裝卸公會昨天都派代表列席第三方驗證會議，三公會代表皆不認同結論。

台電指出，四接東移方案要填海造陸，填海面積從29.25公頃減半到14.5公頃，填方量也剩不到原案的4成，大海扇及潛堤區珊瑚也都保留下來。3種商船（1萬TEU貨櫃船、6萬噸DW散裝及22.5萬GT郵輪）成功操航共219航次，在試驗設定條件下，均能安全進出協和與基隆港；LNG船在西防波堤全拆情境下，由4艘6000馬力拖船協助，應可順利進出。

水工模型試驗結果也認為對基隆港碼頭穩靜度影響甚微，季風期間基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求。

基隆市船務代理公會前理事長曹育民說，試驗把情況理想化，西堤防拆除100公尺方案的報告說明LNG船進港非常危險，經常有碰撞或擦撞發生，明確建議「不要考慮了」。若200公尺西防波堤全拆，LNG船要安全進出，必須很多條件配合，要配置4艘至少6000馬力拖船，以拖纜牽引LNG船，否則LNG船無法自行煞俥停船，操船失敗率也會很高，條件嚴苛。

另外，海象和風象瞬息萬變，試驗只管船進出港好不好開，沒說明少了防坡堤，大浪湧進基隆港的危險，「以後載著上千人的郵輪敢開進來嗎？」曹育民說，過去填掉西碎波堤，已讓基隆港從優質良港變成高風險港口，停泊港內船舶經常斷纜，且風浪經常大到被迫停止貨物裝卸；再錯下去建四接，基隆港很快會完全毀滅，對我國經貿發展將造成核彈級的毀滅性傷害。

基隆市船務代理公會常務理事鄭凱鴻指出，港外風浪變化大，拖船帶纜牽引風險高，不建議在最嚴苛條件下操作進出港。基隆護海公投領銜提案人王醒之說，報告內容仍有許多難以管理風險，不希望台電在環評會議「選擇性」提供資訊。

對於外界關切協和液化天然氣LNG接收站對於基隆港的影響，台電說明，台電委託專業機構進行操船模擬與水工模型試驗，透過科學方式找出安全可行的操船情境及方式。此外，昨日召開第三方驗證會議，會議討論前，港埠使用者提出的意見，也都已經予以回應。台電未來也將會同港務公司，進一步訂定營運操作規範。

部分人士指協和接收站會導致基隆港「滅港」，台電表示，海洋大學針對未來的港型配置、風力、潮流、波浪等條件設置，模擬了613次，得出安全可行的操船情境及方式。

另外，部分人士也指出，LNG船進港需要4艘至少6000匹馬力拖船，且須熟練進港操作並與領港密切配合，質疑LNG船進港具高風險，台電表示，用多少艘拖船與港型配置、天候息息相關，目前台中、永安的LNG船進港時，也常常用到4艘拖船。

台電也澄清，未來LNG船進港時，與其他商船進港的時間會錯開，兩者之間並無關係，反對人士引申為基隆港會滅港，並非事實。

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