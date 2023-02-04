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立委提案砍正副總統卸任禮遇金 喊陳建仁「完成承諾」

台灣新聞組╱台北4日電
卸任元首禮遇金 再陷爭議 幣別：台幣 資料來源：聯合報
卸任元首禮遇金 再陷爭議 幣別：台幣 資料來源：聯合報

年金改革時，時任副總統的行政院長陳建仁曾表示，卸任後政府元首禮遇條例將比照一般公務員退休金為7萬5000元(台幣，下同，約2500美元)。國民黨立委王鴻薇昨表示，既然當年陳建仁公開承諾，「請陳院長完成陳副總統的工作」，呼籲行政院盡速提出修法草案，她也將提案降低總統副總統卸任禮遇金。

王鴻薇將提案修正卸任總統副總統禮遇條例，將現行卸任總統每月25萬元禮遇金，修正為每月7萬5000元；卸任副總統每月禮遇金18萬元，下修為每月7萬5000元。

陳建仁昨表示，這是一個法治的國家，如果立法院審議通過，當然是要尊重立法院審議的結果。民進黨立委郭國文說，王鴻薇提案修法的動機針對性非常高，國家制度上，特殊職務有特殊禮遇是必要的，更何況退職金從早期年金小組有下修三分之一，陳建仁也並非貪圖財物之輩，王鴻薇試圖透過修法對陳建仁人格抹黑。

歷任民選副總統連戰、蕭萬長、吳敦義、陳建仁、賴清德，就算立院通過王鴻薇提案修法，最快也僅適用賴清德，形成「針對陳建仁、砍到賴清德」的修法。王鴻薇昨說，她知道就算修法通過，陳建仁還是照領特聘研究員待遇，反是其他卸任正副元首受影響，「重點是陳建仁應對自己的政治承諾負責」。

王鴻薇指出，陳建仁上任行政院長後，以最可以貫徹蔡總統意志的閣揆自豪，過去為推動年金改革，陳建仁曾在政論節目表示，軍公教少領一些委屈一點，他也已跟蔡總統說好，正副總統未來卸任禮遇也要共體時艱，但至今都沒有下文，如今陳建仁擔任閣揆，應兌現當初對軍公教的承諾。

下修卸任正副元首禮遇金額，民進黨立委劉世芳2017年就有相關提案。王鴻薇說，劉世芳當時主張把卸任禮遇金修到剩8萬元，結果後來就無消無息；行政院應盡快提出相關修法提案，否則當初陳建仁對軍公教的承諾是空話嗎？

國民黨立委王鴻薇打算修法，降低正副總統卸任禮遇金，行政院長陳建仁(中)3日表示尊...
國民黨立委王鴻薇打算修法，降低正副總統卸任禮遇金，行政院長陳建仁(中)3日表示尊重。(記者劉學聖／攝影)

賴清德 年金改革 民進黨

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