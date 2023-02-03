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黑白集／蘇貞昌的「勿忘我」 倒胃口

黑白集
蘇貞昌（中）卸任閣揆，然而多數閣員都被慰留，無疑是讓蘇貞昌成為民進黨政府最大的代罪羔羊。(本報資料照片)
蘇貞昌（中）卸任閣揆，然而多數閣員都被慰留，無疑是讓蘇貞昌成為民進黨政府最大的代罪羔羊。(本報資料照片)

蘇貞昌卸任閣揆，彷彿演不完的八點檔本土劇。傳出總辭風聲時，他宣稱「袁崇煥不死，清兵怎入關」；終於總辭，又強調蔡總統慰留。交接後，他說自己對蔡英文引了岳陽樓記，「處江湖之遠，則憂其君」。次日發出照片，宣稱春節上班腰傷，一卸任便去榮總開刀，還對來探望的總統保證「沒問題」。一路搶戲「衝衝衝」，非要把新揆陳建仁的熱度給蓋過。

行政院長換人，部會首長幾文風未動，蔡英文儼然把大選慘敗都由蘇揆一人扛責，並不公允。老而彌辣的蘇貞昌，內心想必難以嚥下。他屢提袁崇煥、范仲淹，甚至以茶壺自況「耐得住高溫，最後只剩一肚渣」，心底的背景音樂，配上周華健的《其實不想走》正好。

如此胸中塊壘，在若有似無間驚鴻一瞥撩起他人遐想，才是恰到好處。但蘇貞昌唯恐觀眾沒看懂，親自一炒再炒，如同一泡茶葉不斷回沖，反而耗盡外界的同情，倒了胃口。

蘇貞昌從政路屢屢演出開高走低：扁政府四大天王，原本他接班呼聲最高，却被長袖善舞的謝長廷擊敗；太陽花學潮重創馬政府，眼看綠營勝利在望，黨主席寶座又被蔡英文奪去。2010台北市長、2018新北市長選舉，他登場時都被視為強棒，結果遠不如預期。究其原委，知進不知退、亢龍無悔的蠻性，是最大致命傷。

蔡英文 高溫

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