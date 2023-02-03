六都市長列席行政院會 侯張盧籲修財劃法

行政院長陳建仁2日召開上任後首度例行院會，邀六都市長列席。會後，行政院副院長鄭文燦（左起）還陪同桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁，接受媒體採訪。(記者許正宏／攝影)

疫情 發生後，蘇內閣兩年多未邀請六都首長列席行政院會，新內閣「蘇規陳不隨」；行政院長陳建仁昨天首場行政院會即邀請六都市長列席，會後還舉辦茶敘，獲得藍營首長好評。新北市長侯友宜 說，這是好的開始，副閣揆鄭文燦擔任跨部會協調窗口，能更快速有效解決問題；台中市長盧秀燕說，陳揆表現比她預期更有誠意，且很有耐性。

六都首長昨早皆準時與會，藍營爭取建設時則相互聲援。首位發言的台北市長蔣萬安說，盼中央能擴大補貼北北基桃交通月票，並有永續穩定的預算來源，侯友宜和桃園市長張善政 都表示認同；盧秀燕和高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲也希望中央規畫中南部交通月票。

不過，交通部長王國材僅允諾研擬評估。蔣萬安說，王國材曾高度支持，並承諾整合北北基桃公共運輸，期待中央盡快兌現承諾。

侯友宜與張善政、盧秀燕皆主張統籌分配稅款需通盤檢討。侯友宜說，新北市人口最多，統籌分配稅款分配到的資源卻是六都最少，希望公平看待；張善政說，財政收支劃分法20年沒修，「到了應該要檢討的時候」，六都都有一樣的感覺。盧秀燕建議，修正財劃法「把餅做大、比例不變」；陳其邁也贊成通盤檢討。

侯友宜也說，國土保育地區畫設所產生的衝擊是全國性問題，建請中央盡速完成國土計畫土地使用管制容許使用項目訂定，化解民眾疑慮。

桃園上月大停水起因管線老舊，張善政說，經濟部應責成自來水公司整體檢討老舊管線；侯友宜呼應說，新北市也一樣，已非桃園單一城市問題，是跨城市的事。

會後，陳建仁在臉書公布大合照，由鄭文燦陪同六人受訪。陳建仁表示，六都首長皆提出在地方迫切要解決的問題，彼此廣泛討論。鄭文燦說，他當過八年市長，了解地方需要，希望在有限時間內，透過跨部會協調，讓台灣更好。外傳鄭是行政院「幕後操盤者」，鄭文燦說，行政院沒有「幕前、幕後」的問題，是一個團隊。

會後聯訪時，盧秀燕率先發言表示，這是新閣揆上任後、也是疫情平穩後的首次院會，希望誠懇的溝通能持續下去，也靜待中央幫地方解決問題。

侯友宜表示，六都狀況需求不一樣，有不同意見就把差異性找出來，有些議題雖無法在第一時間解決，可事後再開更詳細會議檢討；由熟稔地方議題的鄭文燦扮溝通窗口、還有地方出身的內政部長林右昌，可更快速解決問題。

蔣萬安表示，他提北北基桃交通月票議題，期待中央兌現承諾，盡快整合中央管轄的交通運具，給予財源支持。

張善政說，陳揆說施政不分藍綠，絕對會讓大家有超乎期待的良性互動，他非常期待。黃偉哲和陳其邁皆肯定，中央、地方有效溝通，可有效解決民眾困難。