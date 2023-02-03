藍立委初選爆世代之爭 徐巧芯挑戰費鴻泰

台北市議員徐巧芯。(本報資料照片)

國民黨 青壯世代的北市議員，近來紛紛表態投入黨內立委初選，但黨內對「世代交替」認知產生歧見，黨內議員秦慧珠昨批世代交替是爭權奪利，要挑戰立委的議員徐巧芯則反批秦宮鬥劇看太多；黨主席朱立倫昨說，國民黨內人才愈多愈好，他們願意為國家服務都是好事；待南投立委勝選之後，再來討論立委人選。

徐巧芯昨正式宣布投入黨內信義、南松山選區的立委初選，她說，自己是第一個跳出來說要挑戰黨內初選，也是對其個人的挑戰，深知不容易才有挑戰價值，並提出5點原因，「要選出能贏的人，下架民進黨 」，她絕對不會是一個佛系立委，而是神擋殺神、佛擋殺佛的立委。

徐巧芯宣布投入黨內立委初選，挑戰現任黨內資深立委費鴻泰，喊出世代交替，秦慧珠批徐，世代交替好像要把別人汰換、自己上位，有爭權奪利之嫌，應是世代融合、世代合作。一個議會需要老幹新枝，資深民代嫻熟法規、議事運作及各種政策來龍去脈，也較願意待在議會擔任召集人、黨鞭。

秦慧珠說，年輕人懂得媒體操作，待在議會時間相對較少，他們也不太喜歡擔任各委員會召集人，因需長時間耗在議會。

徐巧芯回應，秦慧珠是宮鬥劇看太多，她沒否定過資深前輩，自己也擔任過委員會召集人，聽懂秦慧珠的說法，自己有自己的問政風格，資深的議員也很好，沒有誰對誰錯。徐最後說「祝福她健康快樂」、「我愛妳，希望妳也愛我。」

有意挑戰大安文山區立委賴士葆的北市議員徐弘庭說，如果國民黨要永續發展、政黨的兩岸和平路線要延續，就得考慮世代發展的問題，現在應該要「世代融合」，讓七年級世代有準備受磨練上戰場的機會，否則很難延續下去。

朱立倫昨到宜蘭、花蓮黨部等地新春團拜，許下「團結重返執政」願望，被問到世代交替浪潮，朱立倫說，國民黨內人才愈多愈好，他們願意為國家服務都是好事，也歡迎藍、白或其他顏色加入，「只要非綠都好。」

宜蘭縣黨部主委張建榮直言，總統和立委大選，應早點規畫，請國民黨也要早一點提名 ，拖愈久就愈糟，會被民進黨一直打壓，希望朱主席早一點整合出強棒。