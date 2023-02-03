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藍綠首長爭資源 首場行政院會暗藏綿裡針

記者 鄭媁、林政忠
行政院長陳建仁2日主持首場行政院會，六都首長會後同框受訪，朝野罕見一團和氣。(記者許正宏／攝影)
行政院長陳建仁2日主持首場行政院會，六都首長會後同框受訪，朝野罕見一團和氣。(記者許正宏／攝影)

行政院長陳建仁上任後首場行政院會，由副閣揆鄭文燦打理政治協調事務，一改前閣揆蘇貞昌兩年來堅壁清野的霸氣風格，陳揆不僅邀請六都首長列席行政院會，還舉辦溝通茶敘，朝野罕見一團和氣。不過，2024大選在即，藍綠雖在鏡頭前一團和氣，鏡頭後則毫不客氣爭取地方建設，首場行政院會暗藏「綿裡針」。

2014年九合一大選後，綠營意氣風發，當年由高雄市長陳菊扮演大姊頭，率領台南市長賴清德、桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍齊赴行政院會，留下經典畫面，甚至為2016總統勝選打下基礎。

時隔八年主客易位，這次換成藍營昂首闊步，連任的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕宛如領頭羊，帶領台北市長蔣萬安、桃園市長張善政要資源。會後受訪的漏網鏡頭，侯友宜揮手提醒張善政脫口罩受訪、盧秀燕主動拉蔣萬安發言，顯示藍營一哥、一姊的江湖地位。

步出行政院會時，藍綠六位首長腳步一致，一字排開接受聯訪。有別於其他首長西裝皮鞋的穿著，侯友宜和盧秀燕有志一同穿上黑邊白底的布鞋，展現接地氣形象；侯友宜更穿上新北「戰袍」白夾克，在六人中格外顯眼。盧秀燕在「女士優先」下率先發言，但侯友宜獲得最多發言權，綠首長陳其邁、黃偉哲則顯得格外「謙卑」。

閉門會談時，蔣萬安首先發難，爭取中央補助北北基桃交通月票，侯友宜、張善政發言聲援；侯友宜拋出修正財政收支劃分法，張善政、盧秀燕也火力支援。對於張善政要求全面汰換自來水老舊管線，侯友宜則呼應，這已非桃園單一城市問題，而是跨城市的事。

2024大選當前，藍綠競合已非單純的地方議題，六都搶糧、爭資源，為即將的朝野大戰埋伏筆。

侯友宜 張善政 賴清德

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