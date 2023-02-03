沈榮津出任台灣金控董事長 藍批酬庸養老

沈榮津將接任台灣金控董事長。(本報資料照片)

內閣改組後，首件公股金融機構高層人事異動案敲定。財政部 次長阮清華昨表示，行政院核定，台灣金控董事長由行政院前副院長沈榮津接任，原台灣金董事長呂桔誠專任台灣銀行董事長，人事案今天進行交接。這件人事案也開了公股金控、銀行董事長由不同人擔任的先例。

對於沈榮津接任台灣金董事長，國民黨 立委曾銘宗表示，沈榮津過去擔任經濟部常次、經濟部長，對於產業界確實很熟悉，但毫無任何金融背景，竟然被派任台灣最大國營金控董事長，根本就是酬庸。此外，沈榮津已七十二歲，「難道去台灣金是要養老？」，相信金融界對此安排會「跌破眼鏡」，財政部安排此人事，相關高層若夠專業，恐怕連自己也難以說服。

呂桔誠原為台灣金控、台灣銀行董事長，今起改專任台銀董事長後，金控董事長將由沈榮津接任。相關人士指出，人事安排是考量沈榮津的產業背景，接任台灣金董事長後，有望發揮金融支持產業功能。

財政部高層則說，台灣銀行占台灣金控約9成業務量，台灣金控以銀行為主要核心，呂桔誠長期在銀行有高度專業，人事案是專業合理安排。

阮清華指出，人事案今交接，由他代表監交。至於有無下一批公股其他人事安排，目前行政院尚無相關核定，一切以行政院核定為準。