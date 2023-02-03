我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐：習近平意在世界霸權 對世界的威脅比普亭更大

男子不滿酒店服務憤而開槍洩恨 北加僑領在場嚇傻

沈榮津出任台灣金控董事長 藍批酬庸養老

記者巫其倫／台北3日電
沈榮津將接任台灣金控董事長。(本報資料照片)
沈榮津將接任台灣金控董事長。(本報資料照片)

內閣改組後，首件公股金融機構高層人事異動案敲定。財政部次長阮清華昨表示，行政院核定，台灣金控董事長由行政院前副院長沈榮津接任，原台灣金董事長呂桔誠專任台灣銀行董事長，人事案今天進行交接。這件人事案也開了公股金控、銀行董事長由不同人擔任的先例。

對於沈榮津接任台灣金董事長，國民黨立委曾銘宗表示，沈榮津過去擔任經濟部常次、經濟部長，對於產業界確實很熟悉，但毫無任何金融背景，竟然被派任台灣最大國營金控董事長，根本就是酬庸。此外，沈榮津已七十二歲，「難道去台灣金是要養老？」，相信金融界對此安排會「跌破眼鏡」，財政部安排此人事，相關高層若夠專業，恐怕連自己也難以說服。

呂桔誠原為台灣金控、台灣銀行董事長，今起改專任台銀董事長後，金控董事長將由沈榮津接任。相關人士指出，人事安排是考量沈榮津的產業背景，接任台灣金董事長後，有望發揮金融支持產業功能。

財政部高層則說，台灣銀行占台灣金控約9成業務量，台灣金控以銀行為主要核心，呂桔誠長期在銀行有高度專業，人事案是專業合理安排。

阮清華指出，人事案今交接，由他代表監交。至於有無下一批公股其他人事安排，目前行政院尚無相關核定，一切以行政院核定為準。

財政部 國民黨

上一則

林右昌邀蔣萬安視察大巨蛋 將盡速訪侯友宜

下一則

主管偷吃2女下屬還讓人妻付房錢 綠帽模範警獲賠50萬

延伸閱讀

又一個鶴崗？山東乳山海景房一平米跌破千元

又一個鶴崗？山東乳山海景房一平米跌破千元
和碩董座任綠智庫副董 彭博：恐激怒北京

和碩董座任綠智庫副董 彭博：恐激怒北京
回港換領身份證 黃牛代排隊斂3000港元

回港換領身份證 黃牛代排隊斂3000港元
內閣改組掀牌 蘇貞昌：19日會知道結果

內閣改組掀牌 蘇貞昌：19日會知道結果

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
星宇航空C位女模湘是殯葬業大王的女兒。圖／摘自臉書

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

2023-01-27 13:40
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)

台灣21歲女除夕猝死家中 慘遭5愛犬啃咬

2023-01-28 16:34
一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。示意圖非當事人。（取材自Ingimage）

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題在她身上

2023-01-31 21:29
旅居歐洲的婦人利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助，無損摘下母親送給她的珍貴翡翠金戒。圖／消防局提供

台消防員「這一招」聲名遠播 有人遠從法國登門求助

2023-01-29 11:35

超人氣

更多 >
台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的
蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機