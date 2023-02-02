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中斷2年 陳建仁首邀6都市長列席院會

台灣新聞組／台北2日電
行政院長陳建仁（右二）1日拜會立院民眾黨團，秘書長李孟諺（左）做好小抄，由副院長鄭文燦（左二）拿給陳當參考。右為黨團總召邱臣遠。(記者邱德祥／攝影)
行政院長陳建仁（右二）1日拜會立院民眾黨團，秘書長李孟諺（左）做好小抄，由副院長鄭文燦（左二）拿給陳當參考。右為黨團總召邱臣遠。(記者邱德祥／攝影)

行政院長陳建仁上任後在今天早上首度召開行政院會，昨晚行政院副院長鄭文燦親自打電話邀請台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，六都首長一同與會。

受疫情影響，過去兩年多來的行政院會，6都首長皆未受邀列席。國民黨執政的4都首長包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政和台中市長盧秀燕，與民進黨籍的高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲今天都出席。

今天行政院會議程，除由國發會報告2023年總體經濟情勢報告，並將討論通過海洋委員會所擬「海洋產業發展條例」草案。

蔣萬安表示，上任後帶領市府團隊全力拚市政，接下來需要中央協助，包括交通、都市更新、重要建設、社會福利等都會交流討論，會讓中央、地方一起合作，讓台北更好。

侯友宜認為，只有中央跟地方大家一起合作，同心面對所有議題，整個國家發展才會更好，也期待會議中大家團結，6都提出很多意見可以受到行政院重視。

會和中央討論什麼議題，張善政昨僅回應「到時候我提出了再跟大家報告，謝謝。」盧秀燕表示，中央、地方應加強合作與交流，她珍惜這樣的機會，希望出席有用，中央能更重視地方的建言。

黃偉哲表示，出席院會會為台南市民請命，爭取中央挹注更多經費與資源於台南重大建設案。陳其邁希望中央地方持續緊密合作，要重視南部。

新任行政院長陳建仁、副院長鄭文燦昨赴立法院拜會朝野黨團。國民黨團主張將全民普發現金6000元(台幣，下同 ，約202美元)提高為1萬元，陳建仁表示，均分反而不符社會公義。民進黨團總召柯建銘推估，疫後特別條例草案最快2月17日表決，若順利，預計4月4日完成預算案三讀，最快4月第2周可發現金6000元。

國民黨團書記長謝衣鳯、立委賴士葆等人在陳建仁拜會時表示，主張將全民普發現金6000元提高為1萬元，並質疑特別條例草案中有1400億元是空白授權，盼政院擱置爭議，優先處理發現金。

陳建仁表示，疫情影響不是一致化，需要分門別類照顧，中小企業、偏鄉等確實受影響較大，不可能大家都均分，這樣反而不符社會公義；行政院提出的1400億元規畫於加強經濟與社會韌性，絕對不是空白授權，政院會提出完整的特別預算案送立法院審議，讓最弱勢的人得到最溫暖的照顧。

陳建仁表示，國民黨提到稅收超徵實際為4950億元，多出來的450億元，依法須優先撥補給相關基金，政院會再與黨團做更好的說明。

國發會主委龔明鑫昨天接受《齊有此理》節目訪問時表示，相關行政作業及程序都在進行中，只要立院盡快通過特別條例，就會盡快再送特別預算，若是朝野都沒有意見，不用再1個月冷凍期，就可快1個月，也就是3月發現金。

至於國民黨提案加碼發1萬元，龔明鑫表示，如果全民要發1萬元，必須花2300億元，會排擠到其他對弱勢族群的協助，也會排擠勞健保補助。此外，由於歲計剩餘要到7月才能確定，目前原則上希望不要舉債，先用之前年度剩餘。

國民黨 預算 張善政

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