新聞眼／遲到、看小抄…「溫暖閣揆」需補政治學分

新上任的行政院長陳建仁（左）1日拜會立法院朝野各黨團，留任的政院秘書長李孟諺針對立委的質疑作好小抄送出，副院長鄭文燦檢查過後再拿給陳建仁，民眾黨團總召邱臣遠（右）也忍不住偷偷瞄了幾眼。(記者邱德祥／攝影)

行政院長陳建仁連續兩天拜會立法院，展現柔軟身段，但是陳揆與朝野黨團互動的初體驗，除了遲到讓立委空等，回答問題還得看「小抄」，凸顯匆匆上任、尚未熟悉政策業務。只是，敗選後的民進黨 已無蜜月期，面對綠營支持者的殷殷期盼、在野黨的磨刀霍霍，陳揆必須趕緊補足「政治學分」。

標榜「溫暖、堅韌」的陳建仁，上任後積極拜會立法院。有別於行政院前院長蘇貞昌赴國會備詢總是提前到場「備戰」，陳建仁昨拜會民進黨團時，比表定時間晚了3分鐘，讓早已排排站、準備迎接陳揆的民進黨立委乾等待。

朝野立委關心施政，昨天提出不少建言，陳建仁態度謙和，也有問必答。不過，陳建仁在回應民眾黨立委政策詢問與建言時，卻是由陪同出席的行政院秘書長李孟諺「臨場作答」；李孟諺即時製作小抄，交給行政院副院長鄭文燦「檢查」，最後再由鄭遞給陳建仁。

李孟諺、鄭文燦「一條龍式」的救駕，雖展現內閣團結精神，讓陳建仁能「精準作答」，但也凸顯陳建仁尚未全盤掌握、熟悉政府施政與業務，與陳昨天一番「我是最能執行蔡總統4大任務的行政院長」的自信宣言，形成強烈對比。

蘇貞昌的行事風格強勢，常在議事殿堂與在野黨立委「直球對決」，唇槍舌劍。陳建仁回答立委問題小心翼翼，看小抄避免出錯，對立委固然是一種尊重，但也顯得不夠自信，待立院開議後備詢，難保不會被立委「慘電」。若陳揆不能快馬加鞭補強戰力，民進黨應對2024大選的處境，將更加艱難。