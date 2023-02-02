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藍世代交替？徐巧芯、游淑慧表態參選立委

台灣新聞組／台北2日電
台北市議員徐巧芯。(記者林麗玉／攝影)
台北市議員徐巧芯。(記者林麗玉／攝影)

國民黨掀起世代交替浪潮，議員徐巧芯昨宣布投入黨內信義南松山區立委初選，挑戰同黨資深立委費鴻泰。徐巧芯說，她絕對不是佛系立委，而是「神擋殺神、佛擋殺佛」；費鴻泰表示，尊重任何人的意見，國民黨2024要團結勝選，台灣才能免於戰爭。

國民黨台北市議員游淑慧昨也宣布將爭取提名，挑戰民進黨港湖區立委高嘉瑜。台北市前議員羅智強昨低調將戶籍遷回大安區，預計2月中宣布參選；議員張斯綱前晚也拋出參與立委初選政見，將挑戰士林北投區立委。是否組成「世代交替連線」拚初選？徐巧芯說，很快就會看到，先賣一個關子。

徐巧芯表示，4年前她全力支持費鴻泰，當時費尋求支持，他也說過可能是最後一屆，「未來可能考慮交棒給我」，看來承諾沒辦法繼續，但她不會太介意。她有自己的人生規畫，不會因為初選，黨內同志就撕破臉，未來2024，她與費也要協助國民黨下架民進黨，拿回執政權，內閣有很多職位，費的長才及經驗都能夠發揮，「未來我也會全力支持他」。

游淑慧昨在臉書點出民進黨4大有疑問的花錢大秘寶及標案，她表示，若有機會前進國會，將追查民進黨執政以來近廿兆預算花到哪？羅智強昨早結束環島41天行程，他也將戶籍從桃園市龜山區遷回台北市大安區。他說，很多好朋友鼓勵他參選大安區立委，他希望先拜訪請益，再正式宣布。

國民黨文傳會主委洪孟楷說，年齡不是唯一考量，每個選區情況不一，應以當地民意為依歸；手心手背都是肉，年輕和資深各有優點，大家一致目標就是找出最好人選，2024國民黨重返執政。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，依照國民黨制度走，誰要參選、參選哪個職位都歡迎。

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