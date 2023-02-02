民生疾苦 蔡政府不可說 在野黨起而行

內政部長林右昌與賣蕉阿嬤對話的照片。(取自林右昌臉書)

內政部長林右昌在上任前夕發表千字文，以一張蹲姿與賣蕉阿嬤對話的照片，感慨許多中、小、微企業因疫情受創，升斗小民失業或轉業，相對剝奪感積累成民怨，是民進黨 去年底敗選的主要經社背景。能俯身傾聽基層聲音值得肯定，但以蔡政府近年不斷自詡「20年經濟最好」，恐怕不會承認這項事實；以林右昌內政部長之職，對解決庶民疾苦也恐怕無處著力。

當政治人物的職位高到一個程度，對社會底層的視野就會漸漸模糊，乃至完全消失。因此，別說蔡總統眼睛裡只有台積電、高端等少數企業，就連經濟部長王美花提及國營事業台電、中油的盈虧都支吾其詞，不知其詳。在這種政治氛圍下，談「民瘼」不僅太奢侈，根本就是蔡政府不能碰觸的禁忌字眼。這幾年，哪位政府官員提起過中小微企業的生存？誰關注過街頭遊民變多的事實？

如此一來，執政黨認為「不可說」的民生疾苦，即變成了在野黨的工作。在野黨因缺乏政策資源，只能透過民代質詢敦促行政部門注意；蔡政府則愛理不理，甚至反嗆唱衰。但最近金門縣長陳福海、國民黨 立委陳玉珍聯袂跨海赴廈門，與新任國台辦主任宋濤會晤，不僅順利促使大陸海關重新開放金門酒廠生產的酒類進口，另62家因註冊不順遭卡關的台灣企業，也同時獲准繼續銷陸。對這些企業和他們的員工而言，當然是個大好消息。

這次廈門會晤所促成的開放，有三點值得玩味。第一，兩岸協商是中央政府該做而未做的事，卻由小小的離島金門政府和在野黨立委共同促成，蔡政府應該深感慚愧。第二，許多銷陸食品廠商無法順利向中國海關完成註冊，是衛福部食藥署的經貿常識不足造成誤判所致，蔡政府只會雙手一攤，任由業者承受禁運後果卻無意溝通，正是製造民瘼的禍首。第三，國台辦主任宋濤新官上任，願意南下晤見金門政界人士，並對台釋放利多，顯示北京有意改變「戰狼」風格；若蔡政府只會批評「政治操作」，難道自己要「無為」袖手旁觀到底嗎？

金門縣長陳福海是無黨籍人士，他和藍委陳玉珍共同前往廈門與宋濤晤談，原本只是為了金門酒廠的高粱酒等產品被禁說項，希望經由協商使金酒解禁，以免金門經濟命脈受到衝擊。未料，對岸不僅當即首肯，更附帶奉送另62家企業的食品解禁，當成這次會晤之伴手禮。這看在民進黨眼裡，當然又恨又羨。最可笑的是，綠委鄭運鵬竟批評陳玉珍等人和對岸是「一搭一唱，裡應外合」，是在分化台灣。依照鄭運鵬的邏輯，蔡政府只要高唱「抗中保台」，什麼事都不做，台灣就確保安全無虞了嗎？

再看，賴清德 主掌的民進黨也沒忘記痛批陳玉珍、陳福海「朝共」，還為國民黨前主席洪秀柱亦同時赴陸，大酸朱立倫「連黨內都團結不了」。這種態度，除了出於嫉妒在野黨協商有成的酸葡萄心理，更大的問題是心中根本沒有人民的生死憂喜，以為只要死抱著自己的神主牌，當高官、領高薪、唱高調，選民就會自動把票送上門。蔡英文、賴清德、邱太三、鄭運鵬等一干人，有誰真在意林右昌憂心的民間疾苦，誰會覺得中小微企業的興衰與他們有關？

新內閣已經組成，但民進黨敗選的檢討仍然不著邊際地說著。林右昌對民瘼的感嘆，顯無法喚起同志們的同理心；但在野黨已起而行動，陳玉珍等人協商獲致的成果就是最佳證明。蔡政府就繼續坐視，證明自己真的不如在野黨吧！