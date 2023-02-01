新聞評論／走了戰犯陳明通 新閣還埋5地雷

因抄襲事件備受爭議的國安局長陳明通雖然下台，外界認為新內閣還埋有五個地雷。（本報資料照片）

新內閣1月31日上任，送走蘇貞昌這個燙手山芋；國安系統方面，因抄襲事件備受爭議的國安局長陳明通也下台。民進黨 看似卸下心頭重擔，但拆掉陳明通這個地雷，新內閣還有衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、通傳會主委陳耀祥、外交部長吳釗燮、數位部長唐鳳等五枚未爆彈，嚴重考驗新揆陳建仁的拆彈能力。

惹出論文門「一屍五命」的陳明通去職，顯示陳教授再怎麼高喊冤案，也救不了陳局長。綠委羅致政說，陳明通請辭是必然，不然外界會以為民進黨沒有反省。然而，綠營把敗選責任推給蘇貞昌、陳明通等人，以示敗選檢討「到此為止」，這是錯誤的切割法，無助止血。

陳明通下台已經遲了，而外界認為最該走的幾名行徑囂張的政務官卻屹立不搖，更讓人感到內閣改組的敷衍了事。其中，被稱為「頭號戰犯」的薛瑞元，因言行誇張獲得郭台銘「朽木為官、禽獸食祿」的評語，這八字箴言已成為蔡政府的總評。薛瑞元除捲入「疫苗掮客」爭議，還反譏被國民黨攻擊「像被頭蝨咬到」；為輔選陳時中 ，則一再槓上蔣萬安。如此言行無文的政務官，蔡總統卻公開誇獎其戰鬥力。儘管防疫 措施即將大幅鬆綁，但高層仍以防疫為由將他留任，顯然蔡政府寧可不顧民眾感受，也要留下這等橫行官員來添亂。立法院新會期開議後，他的表現，連民進黨立委都要捏把冷汗。

同樣爭議一籮筐的農委會主委陳吉仲亦獲留任，又是另一地雷。陳吉仲任內，國內農漁民的輸陸產品屢因病蟲害及品質問題遭禁，他不思務實解決卻一味反嗆對岸，使禁運產品愈來愈多，嚴重損害農漁民利益。對此，他均選擇以花公帑撒幣的方式補貼農漁民，或者要求軍人和學生吃下肚，昔日「豬農之子」化身為「撒幣主委」。陳吉仲曾稱，「退休要回屏東養豬，蘇貞昌要當我助手」；但蘇貞昌下台了，他依舊當他的大官。

還有通傳會主委陳耀祥，硬把NCC變成「綠CC」，手握電視台審照大權，結果親藍的中天被關台，親綠的鏡電視則過關開台。最荒謬的是，NCC對中天的裁罰，接連八次被台北高等行政法院撤銷，顯示其行事過於偏頗，就連公部門的行政法官都難以苟同。在這種情況下，陳耀祥不僅還厚顏繼續戀棧，新揆陳建仁也無意處理。這也暴露，蔡政府用人「唯聽話是用」，只要能看上級臉色，才幹、器識、格調都不重要。NCC失去獨立機關的自主，陳耀祥則保住他的內閣官位，繼續和稀泥。

此外，吳釗燮任內斷交六國，是名副其實的「斷交部長」。依以往斷交即應請辭的慣例，蔡政府已經要換上六位外長了；唯有吳釗燮例外，所謂「責任政治」似乎永遠與他沾不上邊。蔡英文對他是誤信也好，寵溺也罷，已到了讓外界懷疑蔡總統識人之明的地步；而吳釗燮仍顧盼自雄，不斷撈過界去談論國防、兩岸事務，渾然忘記自己在本務上多不稱職。

唐鳳領軍的數位發展部，擁有得天獨厚的資源，卻迄今不知自己的任務為何。數位部本身預算加上前瞻計畫移撥的數位計畫經費總計高達200多億台幣，外界卻只看到數位部官員出手闊綽的揮霍，和貧乏可笑的產出，竟連「麵線點餐平台」都拿來當政績宣揚。我們官方和民間的資安外洩危機從未間斷，這要倚賴誰維護？

這次內閣改組了無新意，而爭議閣員幾乎全部留任，更加深民眾的無感。走了陳明通，留下五個隨時可能引爆的地雷，怎麼看，都不像聰明的安排。