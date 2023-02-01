觀察站／陳建仁起手式宗教味十足 就怕溫暖變溫吞

新任行政院長陳建仁（中）在核定第一份公文後，前往拜會立法院長游錫堃（右）。（記者曾吉松／攝影）

新官上任三把火，不同於前任閣揆蘇貞昌上任首日，即視察非洲豬瘟疫情 防線，展現「衝衝衝」性格；新任行政院長陳建仁在甫上任後的臨時院會，不斷勉勵閣員要有同理心、關懷心，以自身信仰提醒團隊「服務民眾就是共同的信仰」，宗教味十足。

在副總統賴清德監交下，陳建仁與蘇貞昌完成印信交接。現場兩人反應，一則以喜，一則以憂。蘇貞昌面露笑顏，心情顯得十分輕鬆愉快，還直笑說「大仁哥的苦日子要開始囉」；反觀，陳建仁少了往日的燦笑，多了幾分肅穆，心中重擔可想而知。

以溫暖形象著稱的大仁哥，在臨時院會引用聖經、教宗方濟各 等語，比喻一個好的領導者，就像好的牧羊人，「好的牧羊人充滿羊群的氣息」，期許行政團隊善體民意，按照民意所向做好施政工作。似在暗示，陳內閣不走蘇內閣的鐵腕火爆風格，要為疫後的台灣打造堅實基礎。

陳建仁擔任閣揆開工首日，有兩項重點工作，在核定第一份公文後，火速前往拜會立法院長游錫堃，盼朝野盡速達成共識，早日讓普發現金特別條例完成立法程序。緊接著，前往中央流行疫情指揮中心視察，用他最熟悉的防疫領域當起手式；後續，讓口罩 禁令鬆綁，可望成為陳建仁上任的第一項惠民政策。

陳建仁無異想打響「溫暖」內閣特色，只是，口罩鬆綁政策已經喊了許久，新任閣揆上工第一天就視察指揮中心，卻沒有如外界預期的宣布口罩解禁時程，反而還要再由行政院副院長鄭文燦繼續邀集相關部會開會研商，如果「溫暖」變成了「溫吞」，縱使自許為好的牧羊人，民眾恐怕會開始懷念急急如律令的「電火球」。