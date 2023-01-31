蘇內閣總辭、陳內閣上任 在野諷：像吃剩的年菜

行政院長蘇貞昌（中）30日率內閣總辭，並與閣員拍下「畢業照」。蘇貞昌離開行政院前，對著媒體鏡頭一鞠躬，他任期超過四年，成為總統民選以來任期最長的閣揆。（記者許正宏／攝影）

內閣改組底定，新舊內閣今天交接，副總統賴清德 今天上午將出席行政院聯合交接典禮並監交。新任行政院長陳建仁上任後，下午將立即率新任行政院副院長鄭文燦拜會立法院長游錫堃，盼盡快通過普發現金的特別條例草案。陳建仁指出，期待延續「會做事團隊」的優異成績，盼政務能無縫接軌，讓台灣更好。

本報系聯合報報導，今天將卸任的行政院長蘇貞昌，昨天主持臨時院會，通過內閣總辭案。他表示，當情勢走到這裡，要有人承擔時，「就是我來擔待，各位留下來」。他贈閣員茶葉，勉勵大家「繼續耐住高溫、泡出好茶」。蘇貞昌任期逾四年，成為總統民選以來，任期最長閣揆。

但國民黨 立委馬文君批評，原盼準閣揆陳建仁所組的新內閣能為百姓送窮迎富，未料新內閣首長多舊面孔，根本「像吃剩的年菜」，就是反覆加熱，再把冰箱剩餘的食材斷斷續續加進去，這樣難道就能成為一道新菜色？

行政院秘書長李孟諺表示，這次組閣可看到很多原閣員留任，讓政務穩健銜接，同時讓中生代一起參與，培養人才；另增加四位、總計七位女性閣員，也邀請優異表現的地方執政縣市長入閣，讓新內閣更能結合地方經驗。

台北中國時報報導，親綠的台灣民意基金會董事長游盈隆30日質疑陳內閣恐是一堆破銅爛鐵。他感慨，蔡政府常常搞那種「授人以柄」的事，「這個政府到底有什麼毛病？」

游盈隆比較蔡政府三任內閣的評價後認為，蔡總統介入內閣運作越深，人民對該內閣施政表現的滿意度就越低。很確定的一點是，蔡總統在她任期的最後階段，會積極介入陳內閣的運作。

至於陳內閣究竟是強有力的變形金剛，或只是一堆破銅爛鐵？他說，目前不得而知。但他早心裡有譜，陳內閣先天不良、後天失調「怎會是強有力的變形金剛呢？」輿論對陳內閣負評如潮，包括陳建仁以借調身分轉任行政院長、「澳門 團」入閣等等，連綠營支持者都看不下去。

對於舊閣員大多留任，民進黨 前立委沈富雄則以「苟延殘喘的末代內閣」形容由陳建仁領導的新內閣，除正副閣揆外，只有六位新人。

他感慨，萬萬沒想到一個全面執政，盛極一時的民進黨可以一路衰敗至如此田地，「自己人都不想當你的官了，你還能指望大家選你的人當下任總統？」