內政部長林右昌就任前發文 細數民進黨敗選主因

新內閣31日交接上任，準內政部長林右昌（右）31日凌晨1時半在臉書發千字文，貼了一張蹲下來和一名阿嬤對話的照片。（取材自臉書）

新內閣今日交接上任，準內政部 長林右昌今天凌晨1時半在臉書發千字文，貼了一張蹲下來和一名阿嬤對話寓意深遠的照片，「當了八年市長，就是傾聽老百姓，貼近民生」。

林右昌首揭民進黨 去年底敗選關鍵因素，並明說出他出任部長後首要任務，要振興中小企業主無奈與氣憤的困境。

林右昌說，即將上任內政部長，很感謝大家這陣子對右昌的關心與祝福。不過，此時此刻還是一介平民百姓，有關內政部政務工作的一些想法，請容他正式上任後再跟大家完整報告。

林右昌表示，當了八年市長，就是傾聽老百姓，貼近民生，三句不離柴米油鹽醬醋茶。他雖然卸任市長了，但這一個月來最關心的一件事情，「還是中、小、微型企業行號的疫後振興問題」。

林右昌還說，疫情 三年，台灣的國家總體經濟表現非常非常亮眼，履創新高成就傲視全球。但總體經濟表現好，是因為航運與資通訊電子等進出口產業大幅成長，實際上周邊有很多中、小、微型企業行號受傷損失慘重，重傷、倒閉或歇停業的不計其數。

許多夥計兼老闆的小企業主（台語說：校長兼撞鐘），因為抵抗疫情最後搞到倒閉歇業，不僅把數十年積累的家當賠光，還因此背上負債，現在生活得很辛苦。

所以，當媒體大肆報導經濟成長率多少，某大企業賺了多少錢，某公司年終獎金50個月優於去年40個月時，只會讓這些受創的中小企業主更加無奈與氣憤。讓因疫情而失業被迫轉業的勞工朋友們產生更強烈的相對剝奪感，怎麼差這麼多，而這些很多是年輕朋友，這不僅是經濟問題，也產生社會階層磨擦，衍生出社會問題。

這些小企業主有很多都是民進黨長年的支持者，這些年輕朋友很多過去也都投給了小英總統，但三年疫情，讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大。

「我個人覺得，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素」。

「我們不能讓受災的中小企業主（特別是內需與服務產業）獨自面對問題與困境，我們要幫忙解決問題並創造希望」，林右昌認為，在疫情即將全面解封復甦的時刻，盡力集中資源大力幫忙，讓他們能夠趁機搭上經濟復甦列車，擺脫困境重新復業、振興起來，把疫情三年損失再賺回來。

林右昌最後說，這個時機點很重要，也是民進黨重新建構社會支持基礎的關鍵。否則，再漂亮的經濟數字，對人民依舊無感。接下來就一起加油，努力來解決人民的問題吧。