新聞評論／25年六度借調 學官兩棲領高薪 陳建仁名利權不鬆手

陳建仁「借調」出任行政院長，保留中研院特聘研究員的退路。（本報資料照片）

前副總統陳建仁受命出任行政院長，他的新閣名單公布，並未獲什麼掌聲。讓人意外的是，他的閣揆人事案竟是由總統府發函他任職的中研院，要求以「借調」方式處理。外界至此才恍然大悟：原來就連他擔任副總統的四年，也是從中研院借調。陳建仁現年已71歲，要出掌國家最高行政機器，卻還要堅持保留特聘研究員49萬台幣（約1.63萬美元）月薪的優渥退路，真是名、利、權一樣都不肯放。

細數陳建仁的「學官兩棲」生涯，其次數之多，令人目不暇給。陳建仁首度借調，是在1997年由台灣大學借調出任國科會生物處處長；至今25年，他從學術界借調至政府任職共計五次。其間，還包括擔任國科會副主委、衛生署署長、國科會主委、副總統等職，前後借調期間計長達12年1個月。亦即，25年間，他有一半的時間都是借調去當官，是典型的「學官兩棲」。

「學官兩棲」一詞其實隱含貶義，早年常是在野黨譏嘲這類官員的話柄。當時社會的主流觀點是：學仕本殊途，要做學術研究即應當成「終身志業」，認真專注地投入。世界一流大學固偶或准許大學教授借調公部門任職，但這類借調多屬短期性質，而非常態。像陳建仁這樣，近25年有一半時間借調在外任官的，則聞所未聞。如此腳踏兩條船，名也要、權位也要，每每官場呼喚即欣然就任，卻又聲稱「研究是自己的最愛」，故自己中研院「特聘研究員」每月49萬台幣高薪的退路仍必須保留。如此惺惺作態，真是難看至極！

要以「借調」方式延攬學術界人士出任公職，須看該職位是否適合。例如，大法官職位一向不容許借調，原因是，法律審議著重客觀公正，要避免因職務借調之藕斷絲連，而影響到司法審議之公正，即使只是引發周邊耳語也要避免。以同一精神檢視，行政院長是全國最高行政機關首長，其諸多施政、裁決都會對各機關產生影響，此一職務當然更不適合借調。例如，行政院編列審定全國各機關的預算 ，將來中研院的預算若是由該院「借調中央」的特聘研究員核定，這要如何杜悠悠之口？

就法制而言，早已逾退休 年齡的陳建仁要借調行政院，也必然引發全國公務人員的不滿。根據《中央研究院研究所組織規程》第13條規定，「特聘研究員之聘期至年滿65歲止」，超過65歲就是延長聘任。這項規程，雖對院士及具有全球性學術殊榮者有較寬鬆的條件，但其寬鬆終究改變不了「超過65歲就是延長」的事實。此外，中央研究院另訂有《延長服務案件處理要點》，其第八條規定：「研究員延長服務期間，不得借調其他機構」。這些規定不止見諸中研院，也幾乎是全國所有公務人員、公立大學教師所共通。陳建仁為一己後路與私利，要做全國「唯一」的例外，這怎能讓其他公務人員心服？

陳建仁一生順遂，官位做得大、學術名譽高，令人欣羨。兩年多前，他聲稱「放棄副總統退職禮遇」；實情卻是：他「要到中央研究院領取更高的特聘研究員薪水」。六次離開學術界進官場，25年有一半時間腳踏兩條船，如今又要借調接任閣揆，俾便將來「再回中央研究院領高薪」，陳建仁真的是機關算盡太聰明。

中華民國 史上從未有過「借調」的行政院長，總統府能向中研院發出這紙名利算盡的借調公文，令人瞠目結舌。重點在，中研院會不會跟著和稀泥，甘願葬送學術風骨也要成全陳建仁，全民都緊盯著看。