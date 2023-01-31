在野磨刀霍霍 問陳建仁高端弊案、論文抄襲

國民黨立委王鴻薇（圖）質疑陳建仁2007年共同掛名的學術論文「涉嫌抄襲」，不是當閣揆就有免死金牌。（本報資料照片）

新任行政院長陳建仁今天上任，在野黨已磨刀霍霍。國民黨 立院黨團揚言要給陳建仁「震撼教育」，昨天對陳提出五問，包括「高端弊案查不查」、「論文抄襲追不追」、「能源政策改不改」、「超徵現金發不發」、「勞保改革動不動」，質疑陳內閣是貫徹蔡英文 總統意志的延伸，鞏固權力，只見弭平黨內派系平衡，毫無專業可言。民進黨 團表示，每位立委都有質詢的機會，相信陳建仁有能力應付政策上的挑戰。

本報系聯合報報導，國民黨立委王鴻薇等人質疑，陳建仁2007年共同掛名學術論文投書國際知名期刊「Cancer」，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，當時陳也自行請辭國科會主委，台大醫學院學倫會也認證抄襲；掛名就要負責，不是當閣揆就有免死金牌。

行政院準發言人陳宗彥回應，這是2016年選舉的議題，當時已有詳細說明；此事件為第一作者在處理註釋時有些疏忽，事後也建議做修改，並經過嚴格審查，並未涉及抄襲，否則國際相關知名權威期刊也不會做刊登。

國民黨團昨天舉行記者會，總召曾銘宗表示，陳建仁加入民進黨後言行荒腔走板，2018年中南部淹大水，他帶家人去金門渡假；前年7月打高端後說無不適感，後來才說自己打的是安慰劑；盲目護航新竹市前市長林智堅和民進黨立委鄭運鵬。

民眾黨團總召邱臣遠表示，立院上會期延會討論「全民共享特別條例草案」，目前朝野未有共識，新會期在即，呼籲新閣揆陳建仁應主動說明高端疑雲。

台北中國時報報導，國民黨立委費鴻泰表示，陳內閣充滿妥協，為避免蔡英文總統提前跛腳，其中不少內定閣員毫無經驗和專業。

立委洪孟楷認為，陳建仁借調任閣揆，竟預留後路，隨時走人也能回中研院續領高薪，到底是對民進黨沒信心，還是對自己閣揆任期沒信心？而如此缺乏破釜沉舟的決心，要期待有什麼大刀闊斧改革，恐怕緣木求魚。

民進黨發言人黃彩玲駁斥國民黨的批評，強調國民黨只是一味抹黑新內閣，令人遺憾。