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新聞眼／海陸兩會舊面孔 防台海新波瀾

記者 賴錦宏、羅印冲、林麗玉

內閣改組，陸委會主委邱太三留任，副主委邱垂正和海基會副董事長詹志宏職位對調，北市前議員梁文傑接任另一陸委會副主委。蔡英文總統兩岸政策核心幕僚詹志宏回鍋陸委會出任副主委，一般認為將更能落實蔡總統的大陸政策，詹並擁有數十年文官歷練，有關人事安排訴求兩岸政策平穩推進。

詹志宏與傅棟成長期以來都是蔡總統的大陸政策智囊，也被視為心腹。詹志宏在蔡總統擔任扁政府陸委會主委時期，就已是蔡的重要幕僚。蔡2016年當選總統後，詹曾任總統辦公室主任，可說是其左右手。

2020年8月，詹調任海基會，如今回鍋陸委會，以其對兩岸和大陸事務的「老經驗」，應有助於涉陸政策的平穩推動，包括評估小三通全面恢復及兩岸航點增加等。

學者出身的邱垂正，追隨其老師陳明通，擔任陸委會副主委和發言人，在疫情期間，因武漢台胞回台、小明的故事、大陸記者駐台等問題上多次和國台辦針鋒相對。隨著陳明通因論文案中箭落馬，邱垂正這次調任海基會，將轉換身分，從為政策辯護的發言人變成交流推手。

梁文傑成為陸委會副主委，是這次人事安排唯一「驚奇」。梁學生時期專攻「中國研究」，曾任民進黨中國事務部副主任，被視為綠營的「知中派」，曾提出兩岸問題可參考「兩德統一」來解決。他在去年競選台北市議員落選，轉而登上副主委職務，也被認為與黨內派系利益平衡有關。

外界認為，梁文傑由民進黨新系強力栽培，尤其他與留任的邱太三都是新系，這次入閣代表民進黨要培養他成為下一階段重要兩岸事務人才。

總體上，這次海陸人事變動不大，邱太三留任加上有老經驗官員回鍋，顯示平穩推進兩岸政策仍是最主要考量。尤其今年最大變數將是美眾議院新議長麥卡錫可能訪台，台海恐再掀波，加上下半年台灣將進入總統大選熱戰，穩住兩岸情勢不得不慎。

民進黨 疫情 麥卡錫

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