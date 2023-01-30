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美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

觀察站／霸氣防長邱國正 諳政治揖讓受信賴

記者 洪哲政

內閣改組，國防部長邱國正獲留任，此案是蔡總統親推，代表目前由陸軍形成的治軍體系受到民進黨信賴，因應及反制共軍挑釁成效妥善。此外，邱國正雖有其獨特個性與霸氣，但與形同是民進黨政治任命的軍政副部長柏鴻輝合作愉快，此番留任可望直達蔡英文任期結束。

邱國正與柏鴻輝早期在軍中就有共事經驗，柏號稱在處事上是少數能與邱國正對應的將領。

柏鴻輝受到民進黨倚重重返國防部出任軍政副部長，頗具政治性格的他，去年在共軍環台軍演期間貫徹民進黨「安定民心」意志，獲邱國正全力配合，相較於過去有將領因治軍理念與國安團隊不合，邱國正為政治大局能適時「揖讓」的作為，讓國安團隊放心不少，研判成為他獲總統信任主因。

此外，邱國正銜蔡總統之命完成兵役延長制度，但兵役延長對2024大選禍福效應未定，曾有綠營黨政人士要邱為此祭旗，切割責任。

若此時他隨內閣總辭卸任，蔡政府不免被譏將邱國正當成棋子，且國防、外交為總統職權，相較於農委會主委陳吉仲、外交部長吳釗燮均獲留任，此時國防部若換將，恐不符當前營造蔡總統主政的「蔡陳體制」主旋律。

邱國正在立法院接受質詢，面對某些尖銳詢問，他的「霸氣」不在退輔會主委馮世寬之下，但面對治軍的政治問題，卻能謹小慎微，例如，外島一度頻遭民用無人機侵入營區，外界研判如邱國正治軍風格，可能當即下令擊落，但他堅持不開第一槍，寧願等到外界關切、總統下令，才依國安單位建議部署電槍反制。在共軍機艦當面挑釁下，邱國正展現的施政特質，顯獲民進黨信賴。

陸軍治軍嚴厲，以邱國正為首的國防體制，已協助台灣安然度過去年8月共軍環台操演的軍事危機。邱國正坐鎮下，顯有維持軍心穩定不浮躁、避免兩岸擦槍走火的功能與威望。

民進黨 共軍 國防部

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