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藍促成台企食品輸陸解禁 綠稱難評北京意圖

台灣新聞組╱綜合30日電
金門縣長陳福海(左)與國民黨立委陳玉珍(右)29日結束廈門訪問行程，大陸國台辦主任宋濤(中)赴五通碼頭送行。(圖：金門縣政府提供)
金門縣長陳福海(左)與國民黨立委陳玉珍(右)29日結束廈門訪問行程，大陸國台辦主任宋濤(中)赴五通碼頭送行。(圖：金門縣政府提供)

金門縣長陳福海、國民黨前主席洪秀柱與中共國台辦主任宋濤會面，雖然促成金酒解禁，但也引發討論。國民黨主席朱立倫說，國民黨立場就是「捍衛中華民國，維護民主自由，也希望兩岸和平」；新北市市長侯友宜表示，兩岸要在平等、尊嚴及友善下努力溝通，讓彼此更好，也希望大家用此態度讓中華民國、台灣這塊土地和平、安定及永續往前走。

國民黨立院黨團總召曾銘宗則是對此表示歡迎，認為這是好的開始，將為兩岸經濟文化做出更大貢獻。他也呼籲兩岸強化溝通交流，有交流溝通才能建立互信，讓兩岸關係朝正向、良性發展，並維持亞太地區和平穩定。

國民黨立委陳玉珍春節期間赴廈門與大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等人會面，並致送宋濤「一條根」，寓意「兩岸同屬一條根」，應多交流溝通，才能共榮發展，讓金門經濟愈來愈好。陳玉珍表示，直接透過行動溝通，減少誤解的發生，讓兩岸產生正面良性的互動。

民進黨立委陳亭妃表示，她無法評斷中國這個動作有什麼政治意圖，不過期待中國未來可以站在經濟的角度，思考整個兩岸與經濟層面的交流，如此才能讓所謂的經濟來往更加順暢。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，雖然兩岸現在的政治關係非常緊張，但經濟及文化交流還是必須維持，任何對經濟發展有助益的政策，或是相關食品輸陸的解禁與開放，民眾黨團都會給予正面回應。

時代力量黨主席陳椒華表示，此事具體內容及詳細狀況並不透明也不明瞭；若有涉及矮化台灣主權，時代力量認為這是最壞的示範。

國民黨 中華民國 解禁

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