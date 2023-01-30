陳建仁的總統任務？ 人民的任務擺哪

蔡英文 總統任命前副總統陳建仁接任閣揆，陳建仁表示將組成溫暖堅韌內閣，完成蔡總統交付的四大任務，陪伴蔡政府走過接下來五百多天的最後一哩路。不過，中研院院士陳培哲提醒，陳建仁必須了解，人民的任務是什麼，因為在民主時代，政治人物最重要的責任是要為人民服務，並不是達成總統的任務。

新內閣明天就要走馬上任，陳建仁陸續公布內閣成員名單，重要部會首長分派好了，蘇系人馬仍然盤據，但大抵形成派系共治的權力格局。蔡英文說是對新閣揆交付四大任務，其實是要陳建仁執行她的意志，繼續守護她在最後一哩路上的威權。

新內閣光是留任了大多數蘇內閣成員，就讓人民感覺不到溫暖，也看不到堅韌的特性。例如，外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲和衛福部長薛瑞元，不是戰狼，就是鬥雞，怎麼會有溫暖？經濟部長王美花犧牲環境，讓風電光電野蠻生長；環保署長張子敬的留任，連環團都抗議環保攏是假，又能怎麼堅韌？好笑的是，陳建仁花了最大心思留任行政院秘書長李孟諺，各重要部會首長位子反而不勞陳揆費心，派系自有分肥法則。

陳建仁領軍這樣的內閣，或許能夠捍衛蔡英文的最後威權，至於能不能達成總統的任務，恐怕連蔡英文都不在乎。問題是，誰在意人民的任務？