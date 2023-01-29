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冷眼集／「大仁哥」暖男變調 早非政壇小白兔

記者 蔡晉宇
準行政院長陳建仁。（本報資料照片）
準行政院長陳建仁。（本報資料照片）

招牌的露齒燦笑加上宗教背景，外界總以親切的外號「大仁哥」稱呼準行政院長陳建仁，連蔡英文總統在發布新閣揆記者會上，都直接定調其「溫暖堅韌」的人物設定。但陳建仁真的是絲毫不懂算計的政治小白兔嗎？從過去的幾個實例看來，恐怕未必。

陳建仁在副總統任期內最為人所知的業務，是主持年金改革。年改有其專業的一面，毋庸置疑也有牽涉政治層面，如何拿捏調整年金分寸，避免受衝擊族群過度反彈，又不能過於保守，本身就是道「政治命題」。

陳建仁曾以副總統之尊，稱要建立「世世代代領得到，長長久久領到老」的新年金制度，但勞保、公教退撫基金的破產警報到現在還沒有解除，大開空頭支票的作法，當然是政治語言。

陳建仁政治性全面轉強的分水嶺，則是去年初加入民進黨，並接下小英之友會榮譽總會長一職，至此不僅有了明確黨派色彩，甚至還成了特定派系代言人。

更令人印象深刻的是，去年6月陳建仁接受媒體專訪時自爆，賴清德曾就他入黨是否為了選總統一事請教，且「問得很白」；在賴陣營否認後，陳建仁則改口稱沒有提及選總統一事，讓該事件淪為羅生門。由於英系與賴陣營素來在黨內有競爭關係，陳建仁主動拋出一席話，要說全無政治動機，恐怕難以說服人。

陳建仁加入民進黨後，向來溫和的形象，遇到政治也變了調。去年疫情期間，台北市長柯文哲拋出快篩陽等於確診看法，陳建仁雖未指名道姓，但臉書提及「不懂流行病學，回去好好看書」火力十足，兩人更因此隔空爭論不休。遇到政敵就適時打出「政治口水牌」的做法，更讓人嗅到陳建仁確實不一樣了。

民進黨九合一選舉慘敗，證明了不得民心的政府，再怎麼包裝也是枉然；如今民進黨再度要以陽光溫暖的形象，包裝陳建仁內閣，是否經得起考驗，馬上就要開議的國會總質詢上將會有答案。

民進黨 賴清德 支票

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