新聞評論／內閣改組亂憲政 陳建仁要堅韌也難

前副總統陳建仁（右）與桃園市前市長鄭文燦（左）接任正副閣揆。（本報資料照片）

蔡英文 總統宣布由前副總統陳建仁接任閣揆，並以「溫暖堅韌」定位新內閣。內閣改組擾攘月餘，於焉底定。兔年新春，政治開局，人民終於不必再看荒誕經月的憲政鬧劇了；但在憲政混亂下出場的新閣揆，將如何擔綱振新猷？

細看新內閣已公布名單，除蔡英文口袋人選新系鄭文燦任副院長、正國會林右昌接內政部、英系管碧玲掌海委會、陳菊和賴清德 推薦的史哲進駐文化部外，行政院秘書長、發言人、全部政務委員和大多數部會首長，都是蘇內閣成員留任、調整或副手升任。高度爭議的部會首長，如衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、外交部長吳釗燮、通傳會主委陳耀祥等，都可能留任。新內閣未上架已餿掉；囂張跋扈的酷吏內閣，改個新標籤，就會變成溫暖堅韌內閣？

問題是，陳建仁名為組閣，卻半點不由他。其實陳建仁的組閣權，不僅是憲法賦予的職權，也是憲政運作的基礎，更是責任政治的開始。但這次在民意壓力下啟動的內閣改組，卻是在蔡英文主導、蘇貞昌干預、派系分肥與制衡下進行的，他們眼裡哪有什麼憲法規範與憲政體制！

整個內閣改組過程，只有荒唐二字！農曆年前，蘇貞昌再度請辭，並呼籲總統盡速指派新閣揆；然後，蘇內閣還沒總辭，就負氣進入閉關看守狀態，除夕因此上演「行政院長請辭待命、總統另類代理院長」的憲政荒謬劇。蘇貞昌跋扈霸道的風格表露無遺，蔡英文「自兼院長」的無奈也令人吃驚，中華民國 憲政體制的雙首長制則被兩人玩殘，蔡蘇還把宮鬥亂憲政的奇景搬到人民眼前上映。

事實上，憲法增修條文明定，行政院長辭職或出缺，在總統未任命行政院長前，由行政院副院長暫行代理。不管蘇貞昌是耍脾氣給臉色，或者是心灰灰意消沉，在憲政運作上，都不容行政院長挾權自重或擺爛。可是，蘇貞昌不留不走也不做事，蔡英文沒慰留沒准辭也沒新閣揆，蔡蘇較勁拚到最後還在共同製造憲政混亂。

蔡英文啟動的內閣調整作業，更嚴重踩踏憲法規範，製造的憲政災難則恐令新閣揆要堅韌也難。憲法及增修條文規定，行政院長由總統任命，副院長與部會首長則由行政院長提請總統任命。但蔡英文直接調整內閣，甚至就新內閣人事和蘇貞昌深入商量、盤點閣員去留。這置陳建仁的閣揆尊嚴於何地？滿朝新舊閣員不是蔡英文欽點，就是蘇貞昌護航，氣焰比陳建仁還高，陳建仁如何指揮？而陳內閣成敗，該是蔡英文、蘇貞昌或陳建仁的責任？

諷刺的是，陳建仁也有模有樣約詢新舊閣員，但面對蔡英文完成布局、蘇貞昌深入盤點的新舊閣員，還有什麼徵詢餘地？鄭文燦被問到新職時，就明白說「蔡總統會在未來人事布局做最好安排」，眼裡嘴裡都沒有陳建仁。四年前蔡英文任命蘇貞昌組閣時言明，人由蘇找、由蘇指揮、由蘇負責，事情也由蘇決定；現在蔡英文卻拉著蘇貞昌侵奪陳建仁的組閣權，把憲法規範和體制晾在一旁。未來的陳揆，注定只能在這樣離奇的權力格局下聽命行事。

內閣改組，從總統到新舊閣揆，都在踐踏憲法規範與體制，加劇總統有權無責、閣揆有責無權的憲政亂象。2024大選即將起跑，民進黨新主席賴清德已經就位；蔡英文與賴清德的權力關係恐須重新界定，賴清德與陳建仁的黨政關係更須釐清。不過，蔡英文不願權力跛腳，不惜踩著憲法尊嚴，紊亂憲政體制，捍衛她的最後威權，賴清德與陳建仁只能「歡喜做，甘願受」？