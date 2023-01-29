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後蔡英文時代新局 新內閣回歸「派系共治」

記者蔡晉宇、周佑政／台北29日電
後蔡英文時代 綠派系競合 資料來源／記者整理
後蔡英文時代 綠派系競合 資料來源／記者整理

除了國安人事，蔡英文新內閣較具政治性的部會首長已大致底定。民進黨派系人士表示，過去由泛蘇系獨霸時代已宣告結束，新內閣團隊將回歸傳統派系共治，最明顯改變是新潮流系人馬在新內閣「扶正」為部會首長，搭配同派系的民進黨主席賴清德主導黨機器；過去長期奉行「老二哲學」的新系，在2024年將站上第一線的戰略態勢已漸清晰。

民進黨人士指出，新系是民進黨內勢力最龐大的派系，但過去無論黨主席、行政院長都罕有新系人馬直接擔任，「老二哲學」的最高指導原則，就是不站到第一線，透過和其他黨內實力派結盟，以獲得政治最大利益，卻不用承擔過多責任。這樣的派系哲學，在賴清德擔任行政院長時首次被挑戰，如今備戰2024，僑委會副委員長徐佳青出任委員長、高雄市副市長史哲出掌文化部長、副閣揆鄭文燦是實權副手，新系要角直接進駐權力核心。

派系人士說，隨著內閣改組告一段落，黨內三大派系的競合關係逐漸明朗。英系表面上仍由新閣揆陳建仁穩住大位，但陳建仁不若前任閣揆蘇貞昌強勢，在其他重要閣員上亦無安插自己人，僅在海委會等部會著墨，不過度和新系爭搶話語權、也不和賴清德攖其鋒，英系和新系的交會點正是鄭文燦，新系背景又親英系，可望在協同賴清德打選戰之餘，仍維繫和英系間的關係。

該人士也指出，正國會的角色更微妙，在這波內閣調整中，派系領袖林佳龍出任總統府秘書長、大阿哥林右昌則擔任「天下第一部」的內政部長，仍在黨內具相當實力。林佳龍幕僚楊懿珊借將出任民進黨副秘書長，正國會與賴陣營維持策略結盟態勢。林佳龍一方面「信賴台灣」，同時也備受蔡英文重用「親君側」，林佳龍也與鄭文燦同屬學運世代，林佳龍未來勢必在府院黨之間，以及重大政策議題溝通上扮演關鍵角色。

民進黨人士說，賴清德將是民進黨共主，新系出頭已成顯學，但無論在內閣或黨中央布局，新系均未獨霸一把抓，在各派系自有斬獲位置，錯綜複雜的彼此制衡下，後蔡英文時期只剩一年多任期，民進黨仍是派系共治生態。

民進黨 賴清德 蔡英文

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