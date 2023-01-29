第二波內閣名單…林右昌掌內政部 故宮院長蕭宗煌

在基隆擔任兩屆市長8年執政的林右昌，接掌內政部。（記者游明煌／攝影）

準閣揆陳建仁昨公布第二波內閣成員名單，基隆市前市長林右昌出任「天下第一大部」內政部長，高雄市副市長史哲確定出掌文化部長，故宮博物院院長為蕭宗煌，至於衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、交通部長王國材等人，獲得留任。隸屬總統職權的國安外交團隊，據了解，國防部長邱國正、外交部長吳釗燮將不會異動，相關人事最快今由陳建仁對外宣布。

陳建仁昨晚透過臉書公布新一波的17位閣員名單，僅三位首長換人，其餘留任者包括數位發展部長唐鳳、金管會主委黃天牧、教育部 長潘文忠、法務部長蔡清祥、環保署長張子敬、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將•拔路兒、人事行政總處人事長蘇俊榮、主計長朱澤民及台美事務委員會主委楊珍妮。

國防外交 邱國正、吳釗燮未異動

國安外交人事，黨政高層表示，由於華府工作至關重要，過去幾年台美關係穩健，美方對駐美代表蕭美琴高度評價，因此外交系統包括部長吳釗燮暫無調整的必要。

日前才剛公布兵役延長方案，整個兵力結構仍在改革期，邱國正可望留任推動。

另據了解，陸委會主委職務，高層傾向讓現任主委邱太三留任。健保 署長李伯璋確定卸任，將由衛福部次長石崇良接任。

藍委批用人淪為派系分配、兒戲

國民黨立委李德維批評，民進黨 用人顯然不是考量專業，是派系分配，更是兒戲。民眾多所質疑有施政問題的部會首長，民進黨都不換人，形同「表現爭議愈大、官位愈穩」。

民進黨立委羅致政說，新內閣求穩，也有創新思維新面孔，新舊內閣成員能完美互相搭配。

民進黨立委莊瑞雄也說，新閣揆陳建仁將會做事的閣員留下來，繼續做事，在野黨不必過度批評，重要的是新內閣給外界煥然一新，繼續為民眾做事。

綠委：內閣改組幅度可以大一點

民進黨立委鍾佳濱認為，內閣改組幅度確實可以大一點，但新閣揆以安穩為主，並非要一次到位，內閣團隊可逐步調整，現在先把空缺補起來。

陳建仁說，他陸續徵詢相關部會首長人選，第二波內閣成員名單公布，穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員，是這次組閣的原則，用人唯才、適才適所，延續過去行政院長蘇貞昌團隊的優秀政績，讓更多願意為國家做事的人才，為國家做事，為人民打拚。