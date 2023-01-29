隱形蘇系人馬仍在朝 蘇貞昌動向留伏筆？

蔡英文總統（中）27日與將卸任的行政院長蘇貞昌（左）及準閣揆前副總統陳建仁合影。(記者潘俊宏／攝影)

行政院長蘇貞昌31日交接後下台，蘇系將何去何從？民進黨 人士表示，蘇系子弟兵尚在內閣中，過去蘇長時間大量拉拔事務官，並在公股行庫、警政、國營事業中安插自己人馬，均可視為「隱形蘇系」，未來是否隨新內閣被逐步撤換，將是觀察指標。

綠營人士說，攤開新內閣名單，政務委員吳澤成、黃致達等兩位蘇系嫡系大將均獲留任，雖然檯面上的部會首長不見蘇系人馬，但「魔鬼藏在細節裡」，看不到派系屬性的龐大國營事業人事才是真正的「眉角」所在。

該人士表示，稱蘇貞昌為20年來權力最大的行政院長並不為過，其上任以來以「減少政治酬庸」之名，大力整頓國營事業，將黨內派系觸角踢出肥缺，改提拔事務官上位，被提拔者表面上無派系，實際上已是親蘇系；同樣手法在警界、公股行庫同樣存在，要看蘇貞昌下台後其勢力是否樹倒猢猻散，將是最直接指標。

儘管蘇貞昌曾多次公開表示對選總統「不會癢了」，但蘇下台後將成立辦公室的傳聞不斷，民進黨人士說，英系陳建仁接閣揆後要拚政績，不太可能今年再投入黨內總統初選，反倒蘇貞昌屢將「人生劇本不能偷看，只能全力以赴」掛在嘴邊，留下伏筆。