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陳吉仲續掌農委會 農業圈不意外：沒人要來

台灣新聞組／台北29日電
陳吉仲留任農委會主委。(本報資料照片)
陳吉仲留任農委會主委。(本報資料照片)

內閣改組，農委會主委陳吉仲繼續留任，農業圈直言「一點都不意外」。從月初傳出內閣改組訊息後，農委會主委人選眾說紛紜，但大多都數煙幕彈。

從之前一直傳聞屏東縣前縣長潘孟安是接任人選，一路放出風聲直指立委莊瑞雄，甚至農委會內部也傳出有人躍躍欲試，但最後仍由陳吉仲留任，政治圈或農業圈共同說法，主要是因為陳吉仲早已經把「農委會主委」這個位置做壞了，因此外面的人「沒人要來」。

小英男孩之所以難以撼動，南部政壇直言，農委會主委難做沒錯，但要接陳吉仲的人更難做，接任的人不必然能如他一樣沒有底限、發言隨便，農業政策艱難，專業含金量高，但陳吉仲僅靠「發補助」一招，毀壞台灣農業根基，也代表執政黨確實將台灣農業定位成社福單位。

尤其，目前任期只剩下一年，政治人物多數不願意拿自己的政治前途作賭注；地方人士在選後即說，如果發補助有用，為何去年底九合一大選，南部縣市的票開不出來，贏得驚險？

年前，陳吉仲雖然不斷對外宣稱要回老家種地瓜葉，要和蘇貞昌一起養豬；又說借調期滿到要回學校，但實際上，他從中興大學借調是從2017年5月20日開始，一期4年，可延長借調一次共8年；也就是說，他的借調期限跟蔡總統同步，何來借調期滿一說；學界也盛傳，陳吉仲有意競選中興大學校長寶座，從北到南的學校、甚至中研院教授都有聽聞。

實際上，他對農委會主委一職，還是挺珍惜的。除了在春節前，緊急對張善政案補刀，做出抄襲結論，被政壇視為保「位」戰外；同時，可以從他自去年底九合一大選後，相對低調，減少對外公開行程，以及年前多次公開吹捧行政院前院長蘇貞昌政績，其態度相對謙遜、謹言慎行和過去如刺蝟般，一點小事就炸毛的個性判若兩人。

時間再往前推一點，去年底選後，原本農委會由陳吉仲領軍，帶一級主管大隊人馬遠赴日本賣石斑做行銷，被視為「畢業旅行」，但執政黨九合一大選失利後，日本行不去了，緊急換成副主委陳添壽出席，而他則低調留守台灣靜觀其變，農業圈早嗅出端倪。

春節前，即傳出陳吉仲穩穩的，農業圈對農委會主委沒有過多期待，已鮮少談論，不期不待，沒有傷害；如今，新內閣定調為「溫暖堅韌」，台灣農業脆弱得很，風吹草動都稱災損，早已韌性不足，而小英男孩與大仁哥定位的「溫暖」人設，其鬥雞個性恐怕不甚相符。

2024年選戰早已開打，有陳吉仲參與的這一年，農業圈會非常精采，補助仍會發好、發滿，不論晴雨，繼續將台灣農業當作社會福利事業運行，究竟是繼續成為執政黨的提款機、鞏固農民選票，還是加速政黨輪替，外界拭目以待。

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