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史哲接任文化部長 挨轟陳菊亂政 綠委：不要胡亂攻擊

記者林銘翰／台北29日電
高雄市副市長史哲（左）將接任文化部長，傳出是監察院長陳菊（右）推薦。（本報資料照片）
高雄市副市長史哲（左）將接任文化部長，傳出是監察院長陳菊（右）推薦。（本報資料照片）

高雄市副市長史哲將接任文化部長，外傳是監察院長陳菊推薦，資深媒體人黃揚明痛批「陳菊亂政，莫此為甚」。民進黨立委許智傑今天說，陳菊不曾干涉行政院的人事權，史哲對文化產業的專業無庸置疑，適才適所，請外界不要子虛烏有，胡亂攻擊。

黃揚明昨天在臉書發文指出，監察院的職責是監督行政權，但是陳菊上任監察院長後，已經讓監察院形同虛設，許多行政違失都視若無睹或輕輕放下，如今她竟然還推薦人選擔任文化部長，「一位被監察院長推薦的文化部長人選入閣，簡直是視憲政邏輯於無物」。

許智傑今天受訪時表示，這則報導跟事實不符，陳菊不曾干涉行政院的人事權，而且史哲是文化人當中的點子王，從去年高雄燈會無人機大爆場，再到文博會首次到高雄產值創新高，史哲深受高雄市長陳其邁的賞識。

許智傑說，這是準行政院長陳建仁向陳其邁借將，史哲對文化產業的專業無庸置疑，適才適所，請外界不要子虛烏有，胡亂攻擊。

許智傑表示，內閣改組是滾動式調整，因此陳內閣ㄧ波一波穩健調整，可以保持政務穩定，同時又能注入新血，未來不排除還會有所更動，持續找出更適合的閣員為人民服務。

許智傑也說，民進黨尊重在野黨問政的權利，但是希望在野黨可以理性問政、就事論事，他相信以陳建仁穩重及溫暖的態度，加上宗教家和學術成就的高度，再大的挑戰都能迎刃而解，「我們會看好大仁哥的表現」。

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