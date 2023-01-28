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黑白集／侯友宜年夜飯扯表忠 綠側翼，請特赦餃子

黑白集
新北市長侯友宜貼出自己年夜飯照片，卻因水餃遭受抨擊。（圖：取材自臉書）
新北市長侯友宜貼出自己年夜飯照片，卻因水餃遭受抨擊。（圖：取材自臉書）

有些神經特別發達的人，從一盤餃子就能讀出你的心思，猜中你的意圖。新北市長侯友宜曬出他家除夕年夜飯，他手端一盤餃子，說滿滿餡料像是家人間飽滿的幸福。綠營側翼粉專立馬發難，說他吃「中國北方人」的年菜，是為了向黃復興黨部「表忠」，為了要滯台中國北方人的選票。

蔡英文主政下，綠營側翼的利齒圍剿追殺無所不用其極，令人不寒而慄。如今，竟連一盤餃子都能被解讀出這麼深的用心，貼上這麼莫須有的罪名，真是令人瞠目結舌。餃子這東西，在台灣被當成庶民家常也已六、七十年了吧，竟有人認為侯家年夜飯不該有這道，還誣指他是為了搶票。這種側翼，也夠可悲了！

其實，細看侯友宜家餐桌上的年夜飯，還真是素到不行。除了餃子、蘿蔔糕，有不少盤青菜豆乾，僅兩三盤是肉類。若是營養師看了，說不定還會誇上幾句。但在那些政治心眼非凡的人眼裡，一盤水餃就犯了天條，認為侯友宜心裡想著大位又急於討好深藍，因此非要討伐不可。

但馬上就有網友反問，蔡英文曬出的年夜飯是法式料理擺盤，又有「黑金流沙包」，那是想要誰的票？說穿了，年菜的多樣化，代表台灣人的口味與時俱進，隨著健康概念與跨地域融合不斷演化，誰說一定要年年固守傳統味道才行？

餃子的原罪，請特赦了它吧！

餃子 侯友宜 蔡英文

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