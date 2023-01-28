薛瑞元、陳吉仲等爭議閣員留任 藍批內閣愈改愈糟

蔡英文總統（中）27日宣布，前副總統陳建仁（右）出任新閣揆，行政院長蘇貞昌（左）30日將召開臨時院會率內閣總辭。(記者潘俊宏／攝影)

新閣揆陳建仁啟動內閣改組，幾位惹議的部會首長卻可望留任，包括衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、外交部長吳釗燮、數位部長唐鳳、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、環保署長張子敬等人。國民黨 立委曾銘宗說，內閣愈改愈糟、每況愈下，陳建仁將成為弱勢內閣，變成「蔡英文總統代理人的內閣」。

國民黨團曾點名四位首長不應留任，包含國安局長陳明通、吳釗燮、薛瑞元、陳耀祥。不過目前除了陳明通已請辭，陳耀祥受任期保障將留任；原本傳出將與駐美代表蕭美琴互換的吳釗燮，預期將留任。

國民黨團日前點名薛瑞元下台，主要是認為他抹黑國民黨揭發高端內線交易是在做空股票、陷入「疫苗掮客」爭議；薛瑞元也槓上鴻海創辦人郭台銘、台北市長蔣萬安，被藍營批評是「綠衛兵」。內閣改組一度傳出薛瑞元將去職，但高層考量新冠疫情尚未趨緩，衛福部長必須對衛福部、防疫事務有一定熟悉度，薛瑞元因此留任。

身為蘇貞昌愛將的張子敬，在環保署長任內歷經多起爭議環評案件；隨著蘇卸任，原傳出副署長沈志修、蔡鴻德可望升任，但近來張子敬轉趨積極，喊話將成立環境部，據了解，張子敬昨已確認留任。

至於多次表態要回學校的陳吉仲也確定留任，農委會政務副主委黃金城退休轉任農科院董事長，常務副主委陳駿季轉任政務副主委。

唐鳳日前爆出「麵線平台」、數位發展部約聘人員、禁抖音等爭議，連民進黨 立委都質疑數發部搞錯方向，但因是新成立部會，加上唐鳳受到蔡信賴，也可望留任。

曾銘宗說，薛瑞元上任以來「瘋言瘋語，講話不得體」；陳吉仲爭議大，大絕招就是大撒幣；吳釗燮任內斷交不斷，立法院答詢囂張跋扈。政治歷練不足的陳建仁將是一個弱勢、執行蔡英文意志的內閣。

曾代理財政部 長的曾銘宗也說，新任財長莊翠雲雖可說是「正直的公務人員」，但財政部主要三塊業務中，稅務行政最重要，其次是公股管理與國庫，最後是國產，只要在財經界打聽，九成不會認為莊適任，結果挑她當部長，對未來內閣施政「完全不看好」。

國民黨立委洪孟楷也說，這波改組趨於保守，代表民進黨將九合一敗選責任推給蘇貞昌、陳明通等少數人扛責，也代表敗選究責到此為止。

不具名民進黨大老說，「這是一種妥協」。民進黨立委賴瑞隆說，正副閣揆都換人，不能說人事異動不大；會做事的首長留下，有利推展新局。

農業界直言，無論陳吉仲留任與否，早就不期待，不受傷害，甚至還有人以彰化縣社頭清水岩日前抽出的「農牧籤」裡提到的「一洒清吉脫塵埃」，諷刺陳吉仲留任，不就又是要撒幣嗎？