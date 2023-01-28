昔主導罷免韓國瑜 史哲接掌文化部

莊翠雲將升任財政部長。（本報資料照片)

蔡英文總統昨天宣布，前副總統陳建仁出任新閣揆；行政院長蘇貞昌30日將召開臨時院會率內閣總辭，隔天辦理新舊內閣交接。陳建仁昨已展開徵詢新內閣團隊，女性首長部分，除了日前已敲定的經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲之外，昨天新增財政部 政次莊翠雲升任財長、僑委會副委員長徐佳青升任委員長、原能會副主委張靜文升任主委。

法務部長蔡清祥是首位獲陳建仁徵詢留任的首長。據了解，考量熟悉新冠疫情 及衛福部業務，衛福部長薛瑞元也將留任，預計今天正式公布。行政院三長也定案，桃園市前市長鄭文燦出任副院長，行政院秘書長李孟諺、政務副秘書長何佩珊均留任；原兼任行政院發言人的羅秉成將免兼發言人，改由內政部次長陳宗彥接任。

此外，行政院現任八位政務委員全數留任，剩餘一名政委空缺由文化部長李永得改任，文化部長遺缺則由高雄市副市長史哲接任。陳建仁可望在今天敲定除國安團隊外的內閣人事，並在下周公布。

財部官員私下以「媳婦熬成婆」來形容莊翠雲的出線，但對她而言，公職生涯其實不如外界想像的順遂，尤其2007年被捲入喧騰一時的國產局售地弊案，她被檢方起訴，甚至被地院判刑，導致她被打入冷宮、改調為參事，這段時間也是她職涯的低潮，直到司法還她清白，她才從國產署長、財政部政次，最後升任財長。

今年54歲的史哲出身學運世代、是新潮流系要角，父親史英是人本教育文教基金會董事長，史哲被稱為「點子王」，在高雄市前市長陳菊任內獲拔擢為新聞局長、文化局長。2018年高雄市長一戰，民進黨候選人陳其邁敗給國民黨 颳起「韓流旋風」的韓國瑜，隨後綠營組織民間團體「Wecare高雄」，總舵手正是史哲，成功罷韓並讓陳其邁奪回高雄市長寶座，史哲功不可沒。