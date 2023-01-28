新閣姓陳又姓蔡 不見行政能力提升 改不改組沒差別

表面上看，前副總統陳建仁是受命「組閣」；實質上，他更像是隻身應召「入閣」，新閣的組建仍是蔡總統隻手主導。因此，新內閣究竟是「姓陳」或「姓蔡」，已難分難解。重點在，作為蔡總統「擋箭牌」的蘇貞昌已經失去功能，換上笑臉迎人的陳建仁，至少可以紓解一些民怨；但這面新擋箭牌能撐多久，也無法太樂觀。

自從八年前擔任蔡英文 的副總統競選搭檔起，陳建仁對民進黨 的「貢獻」，一直屬於消極性質，靠的是他的學術及社會形象幫政治爭議「退火」，而不是憑其能力為政績加分。四年前蔡總統的連任之路遭遇賴清德 挑戰，陳建仁適時聲明自己不尋求連任，以讓位促成「蔡賴配」，正是如此。一年多前他突然加入民進黨，被視為蔡英文為「卡賴」預留棋子，亦是如此。如今他接任閣揆，則是為了讓蔡總統和賴主席在黨政間有個緩衝，也非因他能力卓越。然而，近年他的爭議日多，形象大不如前。

觀察這次內閣改組，在陳建仁首肯接任行政院長後，蔡總統卻是先和蘇貞昌協商內閣人事，把蔡英文想要安排的人馬和蘇貞昌想要維持的班底談定；數日後，再由陳建仁與其餘閣員面談。這種互動過程，反映了三個事實：第一，蔡英文對陳建仁的組閣權缺乏尊重；第二，陳建仁對行政院的運作和人事布局顯然也相當生疏；第三，蔡蘇插手的內閣布局，勢必使責任政治更難釐清權責分際。

民進黨平日看似人才濟濟，但到了這類關鍵時刻，即暴露出左支右絀的窘境。這次內閣改組，主要目的是把甫卸任的地方首長推進中央執政團隊，以彰顯中生代接班的銳意。但是，由於蘇貞昌的戀棧及蔡英文的猶豫，接班安排已喪失最佳時機。此外，鄭文燦因論文抄襲被撤銷學位，勉強接任副院長都難免招來物議，又只能找來被譏為「高端推銷員」的陳建仁擔任內閣門面；這些，都顯示蔡政府過去數年在「自嗨」中失去了因應民意的敏銳，耗喪了民進黨原有的元氣。

觀察這次內閣改組，除了「中生代登場」的主軸外，其實看不出太多精神層次的展望。鄭文燦、林右昌在地方的政績都不錯，但他們的中央歷練不足，是否足堪大任，仍有待觀察。從派系的權位分配看，除新系的鄭文燦出任副閣揆，正國會的林佳龍、林右昌分登府院要職，英系的管碧玲獲得重用。這顯示，派系利益分配仍是人事安排主要考量，其中海派在掌門人林崑海去世後有式微傾向。

問題是，民進黨派系在內閣改組中各自分享權位，卻未必是國家機器運作的合理安排。入閣的幾位中生代，其強項都在政治資歷，而非財經、科技、社會安全等扎實的專業；這點，對強化行政院的決策瞻矚乃至多元執行能力，並無太多助益。更糟的是，蘇內閣四年，養成了許多閣員傲慢、粗疏、托大的習氣，面對外界批評皆一味狡辯而不虛心檢討，形成極惡劣的官僚文化。其中，多位備受批評的政務官，迄未聞蔡英文或陳建仁有撤換或異動之意。如果他們悉數留下，這個內閣無論姓蔡、姓陳、或姓蘇，在台灣民眾眼裡看來，改組和不改組其實也就沒什麼差別了！

對於陳建仁組閣，民進黨喊出了「最溫暖戰鬥內閣」的滑稽口號。「溫暖」或許是有的，卻不是向著民眾而來；至於「戰鬥」，又把誰當成敵人呢？何況，全球經濟正急轉直下，台灣去年第四季已陷入衰退，但內閣改組卻完全不思補強財經戰力，這個團隊到底在想什麼？