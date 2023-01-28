潘孟安全力幫賴清德不入閣 賴潘配？「差太遠」

副總統賴清德（左）28日到屏東玉皇宮參拜，屏東縣前縣長潘孟安（穿白衣者）在一旁等候，並介紹屏東民代給賴清德認識。(記者劉星君／攝影)

副總統賴清德 、民眾黨主席柯文哲 農曆春節期間有三天在同縣市發福袋，柯文哲昨被詢問，2024是否有機會「賴柯配」，柯笑回「這實在太有創意了」。昨更引發關注的是屏東縣前縣長潘孟安，確定不入閣後、昨陪賴拜廟，同樣被問到是否「賴潘配」，他回「這個差太遠」，但強調賴清德是數十年革命情感的好兄弟，將盡一切力量協助他。

賴清德昨天先到高雄發福袋、再到屏東市玉皇宮祈福，潘孟安從恆春趕來陪同參拜，展現高人氣，民眾爭相合影、簽名。

賴清德、柯文哲昨天同時在高雄，外界認為兩人在「比人氣」。柯文哲認為比這個沒意義，「知名度不等於支持度」。他說，現階段民眾黨力量不足以自己當選，但可決定誰當選；民眾黨目標是要成為第一大黨，不要一開始就設定只是決定勝負的第三黨。

此外，前大使介文汲日前在政論節目中提到，蔡英文 布局內閣很久了，基本上未來一年多就是準備鬥爭，賴清德會讓蔡英文痛不欲生，所以她現在要讓賴清德痛不欲生，這次就是蔡自己的心腹完全出來，還把派系的人都抓出來。

介文汲質疑「新國安局長蔡明彥夠格嗎？」他就是綠色學者，甚至在臉書自稱是外交官，「他怎麼算外交官？他就是學者，被蔡英文拉出來做官，一下送到歐盟去當代表，但是毫無經驗，回過頭來，又跑去當外交部次長，我想他連公文都看不懂」。針對蔡明彥現在擔任國安局長，介文汲坦言因為他是大內出身，蔡英文要人去掌握國安系統，但他認為蔡明彥掌握不住。

除此之外，交通部前部長林佳龍擔任總統府秘書長，介文汲提到因為他是正國會，蔡英文要把正國會拉出來和賴清德對決。最後，介文汲指出現在賴清德最大的敵人是蔡英文，「蔡英文可不是好惹的，現在這個內閣布局，基本上就是做給賴清德看的」。