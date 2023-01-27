蔡英文宣布陳建仁組閣交付4大任務 國安局長陳明通下台

林佳龍府秘，蔡明彥國安局。 本報資料照片 製表／侯俐安

蔡英文總統27日召開記者會，宣布由前副總統陳建仁組成「溫柔堅韌」內閣。她也交付新團隊四大任務，包括：階段性盤整防疫 措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升國家基礎建設，以及推動六大核心戰略產業。

根據規畫，行政院長蘇貞昌30日將率內閣總辭，隔天舉行新舊內閣交接。陳建仁近日約詢新舊閣員，希望明天之前完全定案。

林佳龍接任府秘書長

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統昨天分別約詢後，定案林佳龍接任總統府秘書長，李大維回任海基會董事長。

張惇涵也證實，國安局長陳明通已向蔡總統請辭，蔡總統決定，新任國安局長由外交部次長蔡明彥接任。蔡總統希望倚借蔡明彥對區域安全、外交事務的專業，襄助國安團隊精準決策。

黨政人士透露，立委管碧玲將接海洋委員會主委，成為海委會首位女主委。管碧玲昨天雖未證實，但也未否認。另據了解，經濟部長王美花及勞動部長許銘春，都會留任。

國民黨 立委江啟臣表示，蘇貞昌失去民心下台，陳建仁組閣又重回2018年由蔡總統主導組閣，「有種總統兼內閣的味道」，且陳明通因論文抄襲爭議，綠營內部憂心陳成為「提款機」，在2024選舉將近的派系壓力下，不得不換人。民眾黨主席柯文哲說，希望新內閣上任後認真做，三個月後再來看成績。

民進黨 立委羅致政說，陳明通去職是必然，畢竟民進黨去年敗選，論文案相關爭議被視為一大主因，如果陳明通不異動，民眾會質疑民進黨是否有在反省；蔡明彥擔任國安局長，有助台灣的國際情報交流合作，但外交出身的蔡明彥接掌國安局，「是過去比較少見的情況」，因國安局人事多為軍方背景，蔡明彥能否在充滿「眉角」的國安局體系盡快進入狀況，會是最大挑戰。