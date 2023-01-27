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政院「仁燦配」 藍諷不倫內閣 白憂弱將強兵

台灣新聞組／台北27日電
前副總統陳建仁（左）、桃園市前市長鄭文燦（右）確定出任正副閣揆， 圖為兩人在九合一選舉時為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）站台輔選。（本報資料照片）
前副總統陳建仁（左）、桃園市前市長鄭文燦（右）確定出任正副閣揆， 圖為兩人在九合一選舉時為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）站台輔選。（本報資料照片）

總統府今天宣布前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦出任正副閣揆，中廣董事長趙少康諷刺，蔡英文總統推出的是「不倫內閣」；民眾黨立委邱臣遠說，陳建仁的暖男形象和前閣揆蘇貞昌強勢風格不同，要避免弱將強兵，新內閣變成「軟內閣」。

趙少康說，陳建仁頂著學術光環大力鼓吹高端，讓高端股價一飛沖天，五鬼搬運大搞內線交易是「商業不倫」；鄭文燦抄襲論文涉「學術不倫」，還偷抄中國大陸的論文，敵我不分罪加一等，是「政治不倫」，蔡英文推出的是一個難看的「不倫內閣」。

國民黨立委游毓蘭指出，陳建仁當年以副總統身分夸言要建立「世世代代領得到，長長久久領到老」的新年金制度，曉不曉得現在的勞保、公教退撫基金的破產警報還沒有解除？這位敢稱以天主之名助選民進黨桃園市長落選人鄭運鵬的聖騎士，不知要怎麼圓謊？

國民黨立委江啟臣表示，副總統賴清德擔任民進黨主席，蔡總統失了黨權，兩隻腳已少一隻，因此閣揆徵選一定要挑自己人，否則將實質跛腳，未來將看到更多蔡總統干預內閣人事的身影。

新北市長侯友宜說，盼新內閣趕快調整好，同心齊力為國為民多做一點事。至於過去對手蘇貞昌、林佳龍選輸都到中央當高官，侯表示，每個人擔任不一樣的職位都給予祝福，中央跟地方一起攜手合作，台灣未來會更好。

桃園市長張善政指出，希望鄭文燦能對桃園持續關心。桃園市議會國民黨團總召梁為超表示，鄭文燦過去常喊中央統籌分配款與一般補助款對桃園市不公平，如今是否真能推動重新檢討，桃園人拭目以待。

台北市長蔣萬安說，期待新內閣以民為念，解決人民問題，他身為台北市長，絕對以市民福祉為優先，希望中央地方一起合作，共同支持台北建設。

民進黨立委許智傑說，府院黨要重新磨合，相信蔡總統、賴清德及新閣揆會一起討論形成政策共識。

對於新內閣團隊，工總表示，政府不能錯估情勢，大陸還是很大的市場，必須維持良好的兩岸關係，創造新的契機，這樣對台灣才是好的發展。

國民黨 民進黨 賴清德

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