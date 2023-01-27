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林佳龍接總統府秘書長 扮蔡、賴溝通橋梁

記者 丘采薇
交通部前部長林佳龍將接任總統府秘書長。(本報資料照片)
交通部前部長林佳龍將接任總統府秘書長。(本報資料照片)

後蔡英文時期，府院新一波人事26日出爐。交通部前部長林佳龍在蔡總統親自徵詢後點頭接任總統府秘書長，民進黨中生代安排大致底定。林佳龍曾在去年參選新北市長敗選後就被蔡總統約見，並徵詢擔任府秘書長的意願，但當時他認為民進黨應深切反省，敗選者不宜馬上被許官，因此沒有答應。昨天蔡總統再度親邀，盼他能扮演協調者角色，林佳龍當場同意，接下任務。

蔡總統大約在去年九合一敗選後，就開始思考府院新布局及中生代安排，但當時一直沒有決定是否撤換閣揆，新人事也因此卡在半路。

以現在的改組結果來看，府院布局大多都依照英系及核心圈的劇本走，尤其桃園市前市長鄭文燦擔任副閣揆，其實非常早就定案，日前雖然有消息傳出林佳龍可能也被考慮，但黨內多認為「測風向」的成分居多，主要測試鄭文燦在歷經學倫案後，是否確實是蔡總統心中屬意的副閣揆人選。

林佳龍自從選後被蔡總統徵詢總統府秘書長後，農曆年前至春節期間都沒有與蔡總統聯絡，因此相關放話讓林佳龍自己也感到疑惑，直到新內閣人事於前天見諸於媒體之後，才接到蔡總統約見面的電話，因此昨早與蔡總統見面前，林心中也大致有底，仍會被約詢擔任府秘書長，且他已準備接任。林佳龍不僅將扮演總統幕僚長，也可成為蔡總統與副總統賴清德之間的橋梁，相當關鍵。

在新內閣安排中，派系斧鑿的痕跡斑斑可見。包括交通部長王國材、勞動部長許銘春可望留任，內政部次長陳宗彥轉任發言人，都是新潮流系力挺；另行政院長蘇貞昌核心幕僚、政務委員黃致達可望留任，則被視為對蘇系的尊重。隸屬正國會的基隆市前市長林右昌曾被高層考慮擔任交通部長，但蘇揆在請辭前力主王國材留任，因此最後林右昌去了內政部。

至於國安局長陳明通去職、立委管碧玲接任海委會等國安體系的人事安排，則由蔡總統規畫。

陳明通去年選舉期間因林智堅論文風暴大傷，黨內不分派系都認為不應該再留，但陳明通一直未透露口風，直到立法院會期結束後才請辭，接替的外交部次長蔡明彥等於臨危授命。

管碧玲則是蔡總統長期的海委會主委口袋名單。過去蘇貞昌也曾邀請管碧玲擔任同一職務，但她選擇留在國會，這次蔡總統親自開口，她終於點頭答應，這也是她近年第三次被詢問。

內政部 民進黨 賴清德

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